Conheça a linha de florais que promete expandir sua consciência e melhorar sua qualidade de vida

Dr. Fábio Gabas, renomado médico preventivo e integrativo, lança em parceria com a neurocientista Sandra Epstein uma linha exclusiva de florais que promete promover a expansão da consciência e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes

Se você busca por uma nova experiência em sua vida e deseja expandir sua consciência, o médico preventivo e integrativo Dr. Fábio Gabas tem a solução ideal para você. Com mais de duas décadas de experiência em Medicina Integrativa, o médico tem se dedicado a compreender o ser humano como um todo, trabalhando os aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais para promover o equilíbrio e a qualidade de vida.

“Ao tomar os florais, a pessoa poderá fazer as meditações indicadas no programa com atenção plena, respirações, experimentar uma nova alimentação, trazer um novo equilíbrio para ajudar ao final dos 21 dias a enxergar a vida sob uma ótica de mais conexão, compaixão e unidade com nosso verdadeiro lar. A sinergia de idealizar, pensar, sentir e emanar é crucial para a evolução. Iniciamos uma jornada pelos portais que são frequências de vibração sem presença bioquímica. Imagine um diapasão, afinando as notas internas dissonantes, que após afinadas, estão aptas a percorrerem novos caminhos.” afirma o médico.

Agora, em parceria com a neurocientista Sandra Epstein, CEO da Ararêtama, o médico lança a linha de florais Jornada da Expansão da Consciência (JEC), composta por sete essências que trazem a força da Mata Atlântica e ancorada em pesquisas de flores e plantas, cosméticos e projetos educacionais integrativos.

O Kit composto é por 7 essências: Originalidade, Diversidade, Conectividade, Fé, Liberdade, Simultaneidade e Universalidade e pode ser adquirido no próprio site do médico

Os florais são coadjuvantes para restabelecer o equilíbrio energético e um importante aliado ao trabalho proposto na Medicina Integrativa. Com o uso dos florais e meditações indicadas no programa, a pessoa poderá experimentar uma nova alimentação, trazer um novo equilíbrio e enxergar a vida sob uma ótica de mais conexão, compaixão e unidade com nosso verdadeiro lar.

A linha de florais Jornada da Expansão da Consciência (JEC), signed by Dr. Fábio Gabas, está disponível para aquisição no site do médico. Experimente essa jornada pelos portais que são frequências de vibração sem presença bioquímica e comece a viver uma nova experiência em si mesmo.