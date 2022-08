Conheça a linha de cosméticos veganos de alta performance da Lana Brasiles

Marca leva sua linha de beleza para a Beauty Fair 2022

A Lana Brasiles, empresa presente em mais de 40 países, acaba de confirmar sua participação na maior feira de beleza das Américas, a Beauty Fair 2022. A marca vegana nasceu respeitando os princípios do veganismo, tendo sua base fincada á não utilização de quaisquer matérias-primas de origem animal, além de não se fazer valer da prática de testes em animais.

Os produtos da marca, além de veganos, são cruelty-free (em português “livre de crueldade”), tais produtos têm ganhado espaço no Brasil e no mundo, devido à preocupação de seus usuários em não consumir produtos que causem impacto à vida animal e ambiental.

Segundo Ricardo Auada, criador da marca, não usar ativos de origem animal é mais do que uma simples escolha, é sobretudo um princípio ético, que vai totalmente de encontro aos novos padrões que reposicionam a condição de beleza não mais como apenas um momento, mas como uma atitude.

“Entendemos que, por melhores que sejam a fórmula e resultado nos cabelos da consumidora, todo este processo jamais pode custar o mínimo sofrimento de um animal, ou até mesmo impactar o meio ambiente. E, para além das nossas próprias convicções, já existe um consenso de mercado e de consumo sobre práticas mais éticas e responsáveis. Não há sentido em não acompanhar esta evolução”. Diz Auada.

Ainda de acordo com Auada, o objetivo da Lana Brasiles é atender com excelência os consumidores que buscam novas experiências em beleza e bem-estar.

“Visamos pessoas que façam diferença para o mundo e consequentemente para a empresa. Fazemos questão que a essência da marca esteja em cada mente e coração. Em 2020 iniciamos as vendas no Brasil, o 4° maior mercado mundial, atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão; o Brasil será o nosso maior mercado em pouco tempo, investimos fortemente em planejamento e desenvolvimento e estaremos sempre na vanguarda da produção cosmética nacional, trazendo sempre soluções para as mulheres que querem, e gostam, de estar em constante mudança, e se preocupam com a saúde e beleza dos seus cabelos, e que não abrem mão de um resultado de alta performance”, afirma.

Alguns destaques da Lana Brasiles são as linhas:

COCONUT Coconut Bowl, Vegano | Progressiva Tropical Coconut | Shampoo em Pó Tropical Coconut | Máscara de Hidratação Tropical Coconut | Shampoo Tropical Coconut | Condicionador Tropical Coconut TANINO Progressiva Forest Tanino | Máscara de Reconstrução Forest Tanino Shampoo Forest Tanino | Condicionador Forest Tanino INCELLER Inceller Shampoo | Inceller Condicionador | Inceller Leave-in modelador | Inceller Máscara Capilar de Reconstrução Profunda | Inceller Óleo Finalizador Contemporâneo REVERSE Spray Reconstrutor Diário

Para maiores informações, acesse https://lanabrasiles.com e siga o Instagram https://www.instagram.com/lanabrasiles/ da marca para acompanhar as novidades.