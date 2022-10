Conheça a blefaroplastia, procedimento estético para rejuvenescer o olhar

Cirurgião plástico Leonardo Rodrigues explica a técnica e quais são os casos mais indicados

A blefaroplastia é a cirurgia plástica que reverter os sinais de envelhecimento da pele ao redor dos olhos, que é fina e delicada. A técnica consiste na retirada do excesso de gordura e de pele da região dos olhos. Não à toa, esse procedimento tem sido um dos mais procurados nos consultórios nos últimos tempos.

Segundo o cirurgião plástico, Dr. Leonardo Rodrigues, a cirurgia costuma ser mais procurada por homens e mulheres após os 40 anos, uma vez que é a partir desta idade que os sinais do envelhecimento começam a ficar mais evidentes e a “queda” das pálpebras costuma ser uma das principais queixas.

Cirurgião plástico, Dr. Leonardo Rodrigues

“Além de causar o famoso olhar cansado, essa flacidez na região ainda pode dificultar a visão, uma vez que o peso das pálpebras sobre os olhos acaba limitando a sua abertura. O grande objetivo da cirurgia plástica nos olhos é diminuir a quantidade de gordura acumulada, excesso de pele e as rugas da região dos olhos”, explica o especialista.

O membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ainda reforça que a cirurgia de blefaroplastia retira o excesso de pele e gordura das pálpebras inferiores e superiores, e consequentemente as rugas causadas dessa região, mas que nos casos de pacientes que buscam tirar as rugas do rosto, o procedimento deve ser associada a outras cirurgias.



Ex-BBB Laís se submeteu a cirurgia

Ainda de acordo com o especialista, existem três técnicas de blefaroplastia: a inferior, a superior e a cantopexia. Geralmente, a inferior e a superior são feitas em conjunto. “As pálpebras são regiões de excelente cicatrização, a cicatriz da blefaroplastia superior fica no sulco que é formado quando o paciente fica de olhos abertos, já a da blefaroplastia inferior fica próxima aos cílios e é praticamente imperceptível. A cantoplastia é realizada para dar firmeza à pálpebra inferior, evitando um olhar “arregalado””.



Além de ser uma cirurgia pouco invasiva, outro bom sinal desse procedimento é que a recuperação costuma ser rápida. “Nos primeiros sete dias é comum o inchaço e equimoses (áreas arroxeadas). É importante evitar se expor ao sol nos primeiros 30 dias e utilizar óculos escuros ao sair de casa”