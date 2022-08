Conheça 5 pratos sofisticados do Chef de cozinha Lucas Madris

Descubra os segredos das receitas preferidas de seus clientes

O chef de cozinha Lucas Madris é reconhecido por ser um profissional que prepara para seus clientes as receitas mais sofisticadas e até mesmo personalizadas, deixando a refeição ainda mais perfeita.

Lucas revela que, entre todos os pratos que já preparou, os cinco preferidos são: Panacota, Brie Folhado, Crema Catalana, Paella Madris e Estação de Cuscuz Paulista.

Conheça os segredos do chef:

1. Panacotta

Nessa versão, a Panacota é feita de leite de cabra, granita cítrica, geleia de frutas vermelhas, finalizada com nitrogênio líquido. Ela foi criada especialmente para um projeto, onde além de ter rodado o Brasil todo, ainda foi apresentado em Amsterdam.

Panacota

2. Brie Folhado

Sendo um clássico apresentado pela Madris, esse Brie folhado com mel de trufas e nuts, traz uma sofisticação e um conjunto de sabores que tira o fôlego de quem consome. Não é atoa que ele é carro-chefe da Madris.

Brie Folhado

3. Crema Catalana Desconstruída

A sobremesa é composta por dois ingredientes simples, mas que fazem sucesso quando estão juntas: a espuma de crema catalana e caramelo crocante. O charme vem a partir desse formato de apresentação desconstruído, que não perde o charme e ainda é simples de consumir.

Crema Catalana Desconstruída

4. Paella Madris

Sendo uma criação própria do Lucas, essa paella é composta por um arroz com açafrão, frutos do mar e frango.

Paella Madris

5. Estação de Cuscuz Paulista

Inspirado no cuscuz paulista tradicional, esse prato acrescenta palmito e camarão na sua composição, atenuando ainda mais os sabores dessa receita tão conhecida pelos paulistas.