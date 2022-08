Conheça 3 benefícios que o sorvete pode proporcionar a você

Nutricionista Beatriz Schwan explica quais nutrientes e vitaminas são encontrados na sobremesa e como consumi-la de forma equilibrada

Será que o sorvete é mesmo um vilão para a saúde?vPara a nutricionista Beatriz Schwan, parceira da Perfetto, uma das maiores marcas de sorvetes nacionais, o alimento pode ser um grande amigo, por exemplo, em alguns pós-operatórios.

A sobremesa, bastante consumida nos dias de calor, também pode ser sorvida ao longo do ano e o melhor, com alguns benefícios em relação à saúde. “O sorvete conta com propriedades analgésicas e pode, até mesmo, evitar hemorragias e náuseas. Por isso, muitos especialistas já trabalham com o sorvete como opção de alimento rico em nutrientes e fonte de energia”, comenta Beatriz.

Embora indicados em inúmeras situações, os sorvetes, em especial os industrializados, devem ser consumidos com moderação devido a presença de aditivos alimentares, como corantes, aromatizantes, conservantes e adoçantes. Estes aditivos em excesso podem ser prejudiciais à saúde.

Confira as dicas da nutricionista Beatriz Schwan e saiba como usar o sorvete para além de uma opção refrescante

O valor nutricional é o principal benefício dos sorvetes! Quando comparado a outras sobremesas, ele é o que mais oferece fonte dos principais nutrientes necessários para o corpo humano: cálcio, fósforo e outras vitaminas.

Fonte de cálcio: “Os sorvetes que levam leite na receita são fontes consideráveis desse mineral, responsável por desenvolver e manter a saúde dos ossos e dos dentes, ajudar na regularização dos batimentos cardíacos e auxiliar na coagulação sanguínea” explica a especialista.

Fonte de fósforo: “Componente essencial para o corpo humano, que atua em diversas regiões, como cérebro, coração, sangue, rim, etc. Auxilia no bom funcionamento do cérebro, na formação de proteína, no equilíbrio hormonal e na digestão”.

Outras vitaminas: “Um grande diferencial desta sobremesa é a questão das vitaminas. O sorvete contém vitaminas A, B1, B2, B6, C, D e K”, completa Beatriz. Cada uma dessas vitaminas tem sua importância e seu benefício para o corpo. A B1, por exemplo, atua na manutenção do sistema nervoso e na melhora do funcionamento cardiovascular.

Mas Beatriz faz um alerta! Só o consumo do sorvete não é válido para ter todas as fontes nutricionais no corpo. Ele precisa ser consumido de maneira moderada, principalmente as opções que carregam açúcar, e sempre inseridos em uma dieta balanceada e combinada com outros alimentos. “A gente nunca pode consumir um único tipo de alimento, o ideal é sempre uma dieta bem balanceada. O sorvete pode sempre vir como uma opção de sobremesa, porque ele traz diversos benefícios à nossa saúde, desde que seja consumido da forma adequada e nunca como substituto das refeições”, ressalta.

:: Repõe a energia

Segundo a profissional, além do valor nutricional, o sorvete carrega também proteínas e carboidratos, componentes que proporcionam bastante energia ao corpo. “Temos no mercado sorvetes feitos com whey protein, por exemplo, e BCAAs (Valina, Leucina e Isoleucina), um suplemento nutricional que contém aminoácidos considerados essenciais para o funcionamento do organismo”.

Ainda de acordo com Beatriz, esse tipo de sorvete é ideal para quem pratica esporte e pode ser utilizado como um componente energético no pré ou pós treino. “É o tipo de sorvete que pode estar na dieta do atleta que busca por mais energia na hora do treino. Porém vale sempre fazer o uso com o acompanhamento nutricional e nunca exagerar no consumo”.

:: Estimula o bem-estar

O sorvete traz felicidade! Essa informação não é somente uma suposição. Estudos do Centro de Medicina da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, comprovam que o sorvete diminui estresse, alguns sentimentos negativos e produz “hormônios da felicidade” no corpo humano. “Isso acontece porque o sorvete contém triptofano, um aminoácido que acalma e reduz a agressividade, aumentando a produção de serotonina, o famoso hormônio do bem-estar. É essa mistura que ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas”.

