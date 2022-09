Confira como foi a semana de moda de Nova York, que teve cores e toques de brasilidade na tarde do último sábado

No evento realizado em um rooftop no Soho, foi apresentada a nova coleção ‘Requinte Urbano’ da designer brasileira Júlia Loyola, de apenas 25 anos

A primavera antecipada pelos desfiles na New York Fashion Week começaram e a semana de moda apresenta todas as tendências e coleções de designers de todo o mundo. A brasilidade da marca ATITÚ, da empresária Júlia Loyola, mostrou toda a cor do nosso país em um desfile de prêt-à-porter.

A primavera antecipada pelos desfiles na New York Fashion Week começaram e a semana de moda apresenta todas as tendências e coleções de designers de todo o mundo

O evento realizado em um rooftop no Soho, surpreendeu a todos com a Miss Universo Brasil, Mia Mamede, dando início ao desfile, sendo a primeira a entrar na passarela na tarde do último sábado (10). A ATITÚ apresentou a nova coleção ‘Requinte Urbano’. A fileira A repleta de brasileiros fãs da marca, pôde acompanhar de perto todos os detalhes.

Alfaiataria sustentável e seda pura, misturaram-se exponencialmente nesta temporada da ATITÚ. Todos os looks indicam um verão colorido, leve e alegre. Além disso, se depender da marca, a camisaria clássica chega com tudo.

Alfaiataria sustentável e seda pura, misturaram-se exponencialmente nesta temporada da ATITÚ

A ATITÚ apostou em duas cores nesta coleção: o laranja e o azul. A coleção conta com 30 peças com variações de cores. O lenço de seda foi uma das apostas para a temporada, compondo todos os looks desfilados.

A empresária Júlia Loyola e a Miss Universo Brasil Mia Mamede no rooftop do Soho

“Era algo que era muito especial para mim e para ela. Eu sou Miss para representar o Brasil, então, quando conversamos sobre isso (entrar com a faixa e a bandeira), eu disse: com certeza. É importante mostrar essa brasilidade para o mundo”, contou Mia. Além disso, a Miss fez questão de reforçar a representatividade que o desfile traz: “Nós duas somos jovens, empreendedoras, capixabas e estamos representando o Brasil em Nova York. Olha que incrível!”, detalha Mia.

Ao final, Mia e Julia entraram na passarela juntas, Mia com a sua faixa de Miss Universo Brasil e Júlia com a bandeira do país.

Ao final, Mia e Julia entraram na passarela juntas, Mia com a sua faixa de Miss Universo Brasil e Júlia com a bandeira do país.

”A palavra que descreve o dia de hoje é ‘Emoção’, do início ao fim. Foi tudo intenso. Sabe quando tudo passa em um piscar de olhos? Em fevereiro estávamos no PFW, e agora, mais uma vez, estamos no NYFW, mas desta vez, mais especial, pois tivemos a honra da participação da Mia Mamede. Isso tudo me deixou muito ansiosa e com o coração acelerado. Além da Mia ser a Miss Brasil, a minha história com ela começou bem antes. Ela faz questão de levantar essa bandeira do papel capixaba na moda brasileira. A gente sentiu que a missão foi cumprida, e representamos muito bem nosso país e nosso Estado na passarela, com leveza, sofisticação e glamour”, revela Julia Loyola.