Confira as estreias de fevereiro no canal Travel Box Brazil

Canal prepara novidades em sua grade: a série ‘Mel na Estrada’, com a jornalista Mel Fronckowiak; ‘Travessias’, em que um trio de cineastas faz, em tom documental, grandes jornadas pelo planeta; ‘Ases a Bordo’, com a família Ogg Strauss; ‘Aero por Trás da Aviação’, que desmistifica a aviação turística; e ‘Mochila Cheia’, uma jornada pelo litoral brasileiro

O Travel Box Brazil, principal canal sobre viagens e turismo na TV por assinatura do País, anuncia as estreias de fevereiro em sua grade de programação. Em um total de cinco estreias, “Travessias”, “Ases a Bordo”, “Mel na Estrada”, “Aero por Trás da Aviação” e “Mochila Cheia” são as atrações que iniciam suas temporadas neste mês.

Viajando de carro, Mel percorre destinos paradisíacos do Brasil, em experiências transformadoras e para lá de emocionantes Ases a Bordo estreia 6 de fevereiro

No dia 1º de fevereiro, às 20h, estreia ‘Travessias’, série exclusiva do canal, com 28 episódios de 26 minutos cada. No programa, um trio de cineastas – Gilson Vargas, Gabriela Bervian e Bruno Polidoro – faz grandes jornadas pelo planeta utilizando diversificados meios de locomoção que valorizam o contato com a natureza e a interatividade com os habitantes de cada localidade, sempre com olhares íntimos e inspiradores.

Em Travessias, um trio de cineastas faz grandes jornadas pelo planeta utilizando diversificados meios de locomoção

Em 6 de fevereiro, o canal lança a segunda temporada de ‘Ases a Bordo’. Em seus 15 episódios, a Família Ases a Bordo (Ana Luiza Ogg Strauss, seu marido Andre Strauss, e os filhos Alice e Alex Ogg Strauss) mostra que há muito o que fazer na Flórida além das atrações de Orlando. O “Estado do Sol”, como é carinhosamente chamado o estado mais quente dos EUA, tem belas praias, cidades modernas e destinos de ecoturismo incríveis. Nessa roadtrip eles passam por Miami, Fort Lauderdale, Cabo Canaveral, Cristal River, Tampa, Naples, Key Largo, Islamorada e Key West. A partir das 18h50, e cada episódio com 14 minutos de duração.

A série Mochila Cheia conta com 11 episódios, cada um com 15 minutos de duração, e tem início no dia 25 às 19h05

A partir de 17 de fevereiro, a jornalista Mel Fronckowiak apresenta a interessante série Mel na Estrada. Viajando de carro, ela percorre destinos paradisíacos do Brasil, em experiências transformadoras e para lá de emocionantes. De Jericoacoara aos Lençóis Maranhenses – com a maravilhosa gastronomia nordestina. Da “Rota das Vinícolas Brasileiras” à “Rota do Café” – em estradas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro. Sempre nas sextas-feiras, às 18h. A primeira temporada tem 10 episódios de 14 minutos.

A série ‘Aero Por Tras da Aviação’ tem início em 21 de fevereiro, às 19h30, e conta com 13 episódios de 25 minutos

Como a aviação é, para muitas pessoas, ponto fundamental para as viagens, nada melhor que a série Aero por Trás da Aviação. Com apresentação de Fernando De Borthole, o programa desmistifica a aviação, aproxima o público desse atraente universo e ajuda a entender como tudo funciona quando estamos a bordo para viajarmos tranquilos e admirando o voo. A série tem início em 21 de fevereiro, às 19h30, e conta com 13 episódios de 25 minutos.

Por fim, em 25 de fevereiro estreia a segunda temporada do programa Mochila Cheia, em que Josiane Ledis e César Wataya partem em uma jornada pelo litoral brasileiro. Na primeira temporada, intitulada “Conquistando o Brasil”, não vão faltar cenários paradisíacos, águas cristalinas, aventuras e muita diversão para deixar a mochila ainda mais cheia de experiências. A série conta com 11 episódios, cada um com 15 minutos de duração, e tem início no dia 25 às 19h05.