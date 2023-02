Confira a lista de 6 executivos que praticam meditação e como eles enxergam os reflexos positivos da prática no trabalho

Estudos indicam que exercícios de mindfulness podem ajudar executivos a lidar melhor com os desafios profissionais e de gestão de equipe

A meditação é uma prática milenar que promove concentração e autoconhecimento. Entre os benefícios para quem adere à meditação está a diminuição do estresse, ansiedade e depressão, e o fortalecimento dos sistemas nervoso e imunológico.



A prática tem sido usada por muitos executivos para ajudar a lidar melhor com os desafios profissionais e de gestão de equipe. Segundo a dissertação de doutorado “Como tornar-se ‘orientado’ para os outros: o valor do mindfulness para líderes e o desenvolvimento da liderança”, da professora finlandesa Laura Urrila, da Universidade de Vaasa, na Finlândia, as lideranças que adotam a prática costumam promover um ambiente de trabalho com mais autonomia e liberdade aos colaboradores e entendem melhor o estado emocional das equipes.



A pesquisadora examinou as experiências de 62 líderes que utilizaram programa de mindfulness por oito semanas, com práticas simples como respiração consciente, visualização “calmante” e atitudes compassivas no trabalho diário, em interação constante com os subordinados. E os resultados mostraram que o mindfulness beneficia não só quem pratica, mas toda a equipe de trabalho, já que a pessoa que participa de um treinamento de atenção plena tende a espalhar esse conhecimento.



O Gympass, maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo, anunciou recentemente uma parceria com o Headspace Health, que inclui o Headspace ao seu conjunto de aplicativos e serviços de bem-estar. Pensando em incentivar a prática as plataformas se uniram para convidar executivos de empresas como Hurb, Cesar, Aramis, Oliveira Trust e Digio, para contar sobre a sua experiência com a meditação.

Os relatos

Flavio Reghini, diretor global de Brand Marketing e Criação do Gympass. Pratica meditação há 4 anos.

“Em determinado momento da minha vida me vi desconfortável com a saúde do meu corpo. Foi aí que comecei a repensar e estudar mais sobre os alimentos que consumo e o impacto que isso tem na minha disposição diária e na minha relação com o sono – onde a respiração veio como consequência dessa jornada e aprender técnicas de meditação foi o meu primeiro passo”.

Flavio Reghini, diretor global de Brand Marketing e Criação do Gympass



Em relação aos benefícios da prática, Flavio destaca que o controle emocional sem dúvida é um grande benefício. “Já tive episódios de pressão arterial elevada e, através da meditação, vi os números melhorarem logo na sequência. Além disso, é impressionante o impacto no sono. É comum a insônia aparecer por aqui dependendo de como estão os desafios de rotina. E aí que conto com a meditação me ajudar a retomar minhas horas de sono, que são fundamentais para a saúde”, afirma.

Ele conta que antes de começar, mergulhou no conhecimento científico por trás da técnica, estudou sobre como a velocidade da respiração, as pausas e os movimentos com o pulmão poderiam influenciar diretamente na busca por uma sensação de bem-estar. Depois de testar a prática e alcançar os resultados esperados, nunca mais a abandonou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Richard Stad, CEO da Aramis. Pratica meditação há 2 anos

“Eu comecei a meditar há 730 dias e já são 2 anos no processo. Virou um hábito. A princípio, li um livro sobre respiração que chamou minha atenção sobre o assunto. A partir daí, comecei a me aprofundar nesse universo. Escuto muitos podcasts que tratam sobre o poder da prática da meditação e da inspiração para acalmar a mente e organizar os pensamentos e, assim, decidi começar a praticar”.

Richard Stad, CEO da Aramis



Richard destaca a importância de conhecer os diversos formatos de meditação e entender qual funciona melhor para cada pessoa. Alguns exemplos são: a meditação guiada, a do silêncio, o ato de caminhar e meditar.

Carlos Pompeu, Gerente de Relacionamento Educacional da CESAR School. Pratica meditação há 30 anos.

Carlos afirma que iniciou na meditação quando era adolescente, há mais de 30 anos. “Tudo começou com as leituras que fazia sobre a Índia e a cultura dos Vedas. Sempre fui curioso quando assunto era história e religião. E nessa busca espiritual, encontrei muitos relatos sobre como as técnicas de meditação ajudavam nesse propósito. O interesse foi tanto, que tive a oportunidade de ir à Índia e meditar na fonte. Nessa jornada de descoberta, conheci e testei diversas formas de meditação, mas no fim, me encontrei na MT-meditação transcendental. Além de ser uma técnica que nasceu na Índia, a MT é algo muito simples de praticar e é eficaz. Basta escolher um lugar calmo e confortável e chamar o mantra para começar o processo. Claro, tem um caminho de aprendizado a ser percorrido, mas depois que aprendemos tudo flui”, relata o executivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Carlos Pompeu, Gerente de Relacionamento Educacional da CESAR School



Para Carlos os principais benefícios da prática são sentir a paz interior e aumentar o discernimento. “O que aprendi nesses anos todos, foi que quando medito com regularidade, consigo acalmar a mente profundamente e desacelerar o corpo nos momentos mais críticos. Quando enfrento grandes desafios na vida profissional ou pessoal, sempre reforço as práticas de meditação”.

Otávio Simões Brissant, Head de Pessoas e Cultura e Diretor Jurídico do Hurb. Pratica meditação há 4 anos.

Otávio pratica meditação transcendental duas vezes por dia – pela manhã, ao acordar, e no final da tarde. “Esse hábito me causa a sensação de estar recomeçando o dia: meu cérebro se renova e todo o cansaço vai embora, passo a ter uma sensação de clareza de pensamentos. No decorrer da meditação, o ideal é esvaziar a mente e pensar somente nos mantras. Contudo, em muitos momentos durante a prática, me vieram respostas de situações complexas que eu estava vivendo, seja profissionalmente ou pessoalmente, soluções que eu até então não tinha pensado”.

Otávio Simões Brissant, Head de Pessoas e Cultura e Diretor Jurídico do Hurb

Por experimentar tantos benefícios que a meditação promove para o bem-estar, Otávio e o time do Hurb decidiram, em 2021, incluir Yoga e a Meditação no escopo de Wellbeing da empresa. “São duas atividades que mexem com o controle mental e com o equilíbrio e, naquela época, estávamos começando a nos recuperar da pandemia. Então, no início, o Hurb deteve-se muito na saúde mental”, explica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rayane Queiroz, Coordenadora de Análise de Risco da Oliveira Trust. Pratica meditação há 15 anos.

Rayane conta que seu motivador para iniciar a prática é que já teve muitos problemas para se concentrar durante a adolescência e o quadro foi enveredando para sintomas de ansiedade. Com a meditação, ela conseguiu melhorar o controle das flutuações mentais, ajudando a reduzir os problemas de concentração.

Rayane Queiroz, Coordenadora de Análise de Risco da Oliveira Trust

No ambiente profissional, ela enxerga que a meditação tem um efeito muito positivo. “Em momentos em que recebo muitas informações ao mesmo tempo, os anos de prática me ajudam a organizar as ‘caixinhas de assuntos a serem tratados’, trazem calma para observar as demandas mais urgentes e ter foco nelas”, afirma.



Assim como os demais executivos, Rayane destaca a importância de começar a praticar com alguns minutos por dia e evoluir gradativamente. Para quem tem dificuldade de se concentrar, ela indica a técnica de imaginar alguma figura geométrica e permanecer observando por alguns instantes. Toda vez que o pensamento fugir, o objetivo é voltar para a observação. Isso irá ajudar a reduzir as flutuações mentais, o que auxilia a organizar melhor os pensamentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Beatriz Nóbrega, Superintendente Executiva de Gente, Gestão e Experiência do Cliente do Digio. Pratica meditação há 10 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Beatriz Nóbrega, Superintendente Executiva de Gente, Gestão e Experiência do Cliente do Digio



Beatriz conta que a primeira vez que teve contato com a meditação foi durante a transformação cultural de uma empresa anterior que trabalhou. “Após ensinarem o efeito da amígdala cerebral em nosso comportamento, sugeriram a meditação como técnica de clareza mental e melhoria da qualidade de presença na gestão. Porém, só comecei a praticar mesmo quando conheci as meditações guiadas do Deepak Chopra após um processo profundo de autoconhecimento”.

Ela destaca a sensação de esvaziamento, positividade, reenergização e a qualidade de presença como os grandes benefícios da prática. “Se eu não meditar, tenho um dia de trabalho regular. Quando medito, tenho um dia mais leve — cheio de alegria e energia”.

Beatriz dá dicas 5 dicas para quem quer começar com técnicas simples de mindfulness:

Inspire e expire profundamente algumas vezes.



Coloque toda a sua atenção no seu corpo: perceba qual é a pressão dos seus pés no chão, das suas pernas, glúteos e coluna na cadeira, qual é o nível de tensão nos ombros etc.



Observe, cuidadosa e profundamente, o local onde está, cada um dos objetos — em detalhes.

Coma ou beba sentindo sabores até então imperceptíveis. Como? Simplesmente prestando muita atenção na mastigação e/ou na deglutição.



Em uma situação muito estressante, foque naquilo que é grato, por exemplo, a xícara de café que está em sua frente, o tecido delicioso que lhe cobre etc.