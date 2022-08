Concurso que irá escolher os melhores azeites extravirgem do Brasil acontece hoje no restaurante Kinoshita, e na Quinta da Pacheca, no Douro

Presença brasileira cresce e se destaca no mapa mundial da Olivicultura

O restaurante Kinoshita, na Vila Nova Conceição é novamente cenário do Brazil iOOC – primeiro Concurso Internacional de Azeites extravirgem do Brasil, marcado para esta terça-feira, 8 de agosto. O evento reúne os melhores provadores de três continentes, que irão escolher os melhores azeites de 2022 dessa categoria.

Restaurante Kinoshita

A competição vem sendo realizada desde agosto de 2019, simultaneamente em São Paulo e no Douro, na Quinta da Pacheca, estabelecimento na região, em Portugal. Nos últimos três anos alguns dos melhores azeites do mundo estiveram nos Top Ten da Competição Brazil iOOC, que reúne companhias de azeite do mundo inteiro.

A missão da BRAZIL iOOC, além de difundir o azeite, é trazer qualidade e visibilidade ao mercado gastronômico brasileiro, contribuindo para influenciar opinião e formar conhecimento de produtores, distribuidores, comerciantes locais e estrangeiros, restaurantes, chefes e consumidores em geral, além do fortalecimento do setor agrícola focado na olivicultura no mundo.

Quinta da Pacheca

Atualmente existem cerca de 100 marcas de azeite extravirgem produzidos no Brasil e muitos prêmios em competições internacionais. Na última década, a olivicultura cresceu expressivamente no país, sobretudo no Rio Grande do Sul e na região da Serra da Mantiqueira, além do cultivo em Santa Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro, segundo dados da Ibraoliva.