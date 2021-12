Complexo do Pacaembu será transformado em centro de experiências e entretenimento

As mudanças serão feitas em parceria com a Universal Music Group

O Allegra Pacaembu e UMusic Hotels anunciaram que o Complexo do Pacaembu, que já tem o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, terá também um hotel e será usado como centro de experiências e entretenimento na cidade de São Paulo-SP.

UMusic Hotels é uma joint venture entre o Universal Music Group e a Dakia U-Ventures, criando uma nova coleção global de hotéis imersivos e experiências inspiradas na música



De acordo com o que foi informado, o novo Pacaembu terá atividades culturais, além de muito entretenimento ao vivo, envolvendo esporte, lazer e música. O local histórico 40.000 m2 de novos espaços que compreenderão diferentes tipos de instalações, entre eles um hotel de luxo integrado ao estágio, uma instalação de eSports, estúdios de gravação, escritórios, locais para inovação digital, lojas e uma praça de alimentação.

Inaugurado no dia 27 de abril de 1940, o Complexo Pacaembu foi construído para ser o mais moderno Estádio da América Latina



“Queremos que a Arena Pacaembu seja redescoberta como um destino na cidade, assim que seja atualizada e se transforme em um polo de experiências culturais, esportivas e de lazer”, disse Eduardo Barella, CEO da Allegra Pacaembu. “São Paulo é uma cidade musical, e é natural que a música faça parte desse projeto”.

O local já é histórico e promete ser um ponto turístico muito procurado após as mudanças



Para esse projeto, a UMusic Hotels fará a gestão dos diferentes componentes do empreendimento, como hotel, espaços criativos, ativações de alimentos e bebidas inspirados no patrimônio cultural de São Paulo. As obras começaram em junho de 2021, com duração prevista de 28 meses. Todas as edificações originais serão respeitadas, restaurando, recuperando e atualizando a arquitetura original da década de 1940, seguindo sempre as diretrizes dos conselhos estadual e municipal de preservação do patrimônio.