Comemorando 60 anos Vivara investe pesado em marketing e lança a coleção Icona com Gisele Bündchen

Nos últimos meses joalheria investiu R$89 milhões em publicidade e registrou R$ 392,1 milhões de lucro líquido

A Vivara celebra 12 anos de parceria com a icônica modelo Gisele Bündchen e lança a coleção Icona, com anéis, pulseiras, brincos e colares com tanzanita, turmalina verde e rosa, além de diamantes, para comemorar seis décadas de atividades da empresa.

Nova coleção Vivara

Para a diretora de marketing e sustentabilidade da Vivara, Marina Kaufman, a parceria com Gisele Bündchen se mantém pois considera a modelo uma das maiores estrelas da história da moda, inspiradora e com valores que tem sinergia com a Vivara.

Parceria com Gisele Bündchen completa 12 anos

Vivara tem como bandeira o fato de ter democratizado o acesso do brasileiro a joias com design moderno e de qualidade. São alianças de casamento, anel de formatura, que marcam diferentes fases da vida dos clientes, independente da classe social.

Empresa se orgulha de ter democratizado o acesso do brasileiro às jóias

Os números da marca também impressionam. No último ano a Vivara faturou R$ 392,1 milhões de lucro líquido e investiu cerca de R$ 67 milhões em novas unidades. Já no marketing, com o objetivo de expandir os negócios, foram investidos R$ 89 milhões no mesmo período.