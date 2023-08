“Comecei escondido dos meus pais”, diz Cássio Fidlay sobre início na Educação Física

Durante participação no Sem Vírgula Podcast, o personal dos famosos revelou qual o perfil do público que o procura

Do início escondido na Educação Física ao posto de personal dos famosos. Essa foi parte da história contada por Cássio Fidlay durante participação no Sem Vírgula Podcast.

Cássio contou que por influência dos pais se dedicava à Administração e Marketing, chegando a estudar mandarim e, teoricamente, começar o curso de Comércio Exterior. Teoricamente porque na hora de se matricular no curso acabou optando pela Educação Física escondido dos pais. “Era mais barato o curso e falei ‘consegui um negócio lá que você vai pagar mais barato. Fiz um semestre inteiro de Educação Física sem ela [a mãe] saber”.

Trabalhar com empresários ensinou Cássio Fidlay a empreender Reprodução Sem Vírgula Podcast



Na época, a mãe o fez pagar pelo curso e foi aí que começou a trajetória. “Já comecei trabalhando em uma academia e na época ganhava 200 reais”, lembra.

Pouco tempo depois Cássio passou a vender suplementos para complementar a renda. “Conseguia pagar a faculdade e mais nada”, conta. Não demorou, e começou a trabalhar em outra academia, onde conheceu um público elitizado.

“Foi onde eu conheci esse público”, revela ao lembrar quando conheceu Bia Dória, a esposa de João Dória, a qual treinou por dois anos. “Fui caindo no gosto da galera”, diz.

Cássio relembra também que trabalhar com pessoas do ramo empresarial deu o start para começar a empreender”Sempre quis montar um estúdio, mas não tinha mente empreendedora. Onde eu consegui essa mente empreendedora foi dando aula pra empresários”, explica.

O sucesso no ramo fitness fez com que a procura por Cássio só aumentasse. Na época da pandemia, ele conta que o fato de já estar na internet com suas aulas, proporcionou um boom. “Comprei uma Porsche e um apartamento na pandemia”

Sobre o público feminino, Cássio diz: “Quer ter um corpo magro e duro” Crédito: Reprodução Sem Vírgula Podcast

Agora, consolidado no mundo dos exercícios físicos, Cássio Fidlay é procurado por um grande público, em especial por mulheres. Segundo ele, a maioria delas buscando um resultado bem específico. “A mulher que me procurar não quer ter um corpo gigante, quer ter um corpo magro e duro”, conta.

Cássio comanda a Studio First Move, fundada por ele mesmo e que funciona na Rua Pequetita, 179 – 6º Andar, na Vila Olímpia, em São Paulo