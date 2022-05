Com sucesso no lançamento do DVD, Kevin O Chris faz show em Portugal para 30 mil pessoas

Comprovando o sucesso do novo trabalho, ele se apresentou para um público de 30 mil pessoas, no festival Queima das Fitas, em Coimbra.

Kevin O Chris, sucesso absoluto quando se trata de funk, voltou a pisar em solo português para realizar mais um show no país que foi palco do DVD “Sonho de Garoto”, lançado na última sexta-feira (20). Comprovando o sucesso do novo trabalho, ele se apresentou para um público de 30 mil pessoas, no festival Queima das Fitas, em Coimbra.

Kevin O Chris, sucesso absoluto quando se trata de funk, voltou a pisar em solo português para realizar mais um show no país que foi palco do DVD “Sonho de Garoto”, lançado na última sexta-feira (20).

“Energia surreal! Portugal sempre me fortalece demais e dessa vez não foi diferente. Não consigo descrever a emoção que é ver tanta gente curtindo o meu som, curtindo o funk, em outro país. O garoto de Caxias que sonhava em levar a sua música pro mundo, está realizado, felizão e só gratidão. Esquece, é o funk no topo!” conta Kevin O Chris.

O cantor acumula dezenas de hits e bilhões de reproduções nas plataformas digitais

O cantor acumula dezenas de hits e bilhões de reproduções nas plataformas digitais. Com apenas 24 anos, ele é um dos maiores representantes do funk carioca e usa sua influência na música para exaltar o som que veio da periferia e conquista cada vez mais o mundo.