Com quase 5 décadas em atividade Rádio JB FM será a parceira de mídia digital da ArtRio 2022

Através da parceria, o Grupo JB FM renova seu longo histórico de apoio à arte brasileira

A Rádio JB FM, há 22 anos líder de audiência no segmento adulto qualificado no Rio de Janeiro, e prestes a completar 50 anos de atividade, será a media partner oficial da ArtRio 2022. O evento será realizado entre os dias 14 e 18 de setembro, na Marina da Glória. Reconhecida como um dos principais eventos de arte da América Latina, a ArtRio reúne as principais galerias de arte do país anualmente, na cidade do Rio de Janeiro.

Além de promover e divulgar as atividades da ArtRio em sua programação, a JB FM também irá colaborar com a exposição de uma obra inédita, criada pelo artista Rafael Soares, que ocupa também o posto de Coordenador de Promoção do Grupo JB FM

A marca JB FM estará presente em toda a programação, espaços de mídia e diversos conteúdos da ArtRio, como nos programas “Pílulas de Arte”, exibidos no Canal Curta, nos Minutos de Arte, na ArtRio Social e nas Conversas ArtRio, que receberão curadores, artistas, colecionadores e críticos de arte em mesas de conversas com o público, abordando temas contemporâneos sobre artes, curadoria e colecionismo, entre outros.

A peça criada por Soares é uma reprodução da marca da rádio feita através de peças de LEGO. A iniciativa simboliza ainda o apoio que o Grupo JB FM proporciona para seus colaboradores crescerem em seus espaços criativos.

De acordo com Rafael Soares, “construir essa escultura especialmente para a ArtRio é o encaixe perfeito de suas paixões”. Quem me conhece sabe o quanto sou apaixonado por LEGO e pela Rádio JB FM, onde trabalho há 16 anos. A junção destas duas marcas não poderia ter um pano de fundo mais bonito que a Marina da Glória. Extasiante!”