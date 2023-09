Com participação de brasileiros, principal feira de manutenção aeronáutica da Ásia acontecer em setembro 

Entre os dias 26 e 28/09, a Aloia Aerospace Inc., fundada por brasileiros, será um dos destaques no evento mais relevante de RMO do continente

Segundo o relatório da Mordor Intelligence, a perspectiva é que o mercado de aviação da Ásia registre uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de mais de 5% até 2027.

Aloia Aerospace: uma história de sucesso na indústria aeronáutica

Ainda, conforme o estudo, a expectativa é que a indústria de aviação na Ásia-Pacífico seja mais rápida, se comparada com outras regiões do mundo, tendo como base a aquisição de novas aeronaves pelas companhias locais nos próximos cinco anos, incluindo o rápido aumento de suas frotas e a expansão da malha de rotas.

Tatiana Aloia e Tobias Aloia

Isso favorece, de forma direta, o crescimento do tráfego doméstico de passageiros, que vem crescendo rapidamente na região. Tanto que, até o fim deste período, a previsão é que China e a Índia estejam entre os principais mercados de aviação do mundo.

Tashi San, Tobias Aloia, Tatiana Aloia e Alessandra na Principal feira de MRO da Ásia

MRO Asia-Pacific Aviation Week

Neste cenário positivo, as empresas que estiverem conectadas ao mercado asiático, estarão passos à frente.

A Aloia Aerospace Inc. , especialista em peças de reposição e materiais para a indústria aeronáutica, fundada por brasileiros, será um dos destaques do MRO Asia-Pacific Aviation Week, principal feira de manutenção aeronáutica da Ásia, que acontecerá entre os dias 26 e 28 de setembro, em Singapura.



Fundada nos Estados Unidos em 2015 pelos irmãos Tobias e Tatiana Aloia, a empresa fechou o ano de 2022 com faturamento de 22 milhões de dólares, representando um crescimento de mais 80% ao ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Para 2024, nossa expectativa é positiva e prevemos crescer cerca de 25%, chegando a um faturamento de 30 milhões de dólares, com atuação ampliada, tanto no Brasil, como no Japão e nos Estados Unidos, além de entrar no Chile, Colômbia, Suíça, França e Islândia”, reforça Tatiana.

Tobias pontua que estar em um evento importante de um mercado relevante é indispensável. “Estaremos diante dos principais players do mercado aeronáutico do mundo, que nos trará ainda mais networking e permitirá que nos conectemos com as principais necessidades das companhias”, diz.

Para atender os visitantes, a Aloia contará com seus sócios-fundadores Tobias e Tatiana, além da executiva de Vendas, Alessandra Lizun, e do representante da empresa na Ásia, Naotsugo Tashiro.

Aloia Aerospace Inc.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Aloia Aerospace Inc. é uma empresa especialista em peças e materiais de reposição para a Indústria Aeronáutica, com atendimento especial para aeronaves executivas, regionais e comerciais.

Fundada em 2015 nos Estados Unidos, pelos irmãos Tobias Aloia e Tatiana Aloia, com o principal objetivo de contribuir com o fluxo logístico mundial por meio do abastecimento aeronáutico, a empresa oferece contato direto com centros de manutenção e fabricantes de todo o mundo.

A expectativa dos sócios é operar com a Aloia em todos os continentes, sempre mantendo seu padrão de excelência no atendimento aos clientes.