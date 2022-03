Com Loredana Kotinski como Diretora Geral, Grupo Norte de Comunicação inova na solidificação de conteúdo

Com mais de 10 veículos, o grupo está se tornando referência no Brasil

De operadora de rádio para Diretora Geral do Grupo Norte de Comunicação. Essa é Loredana Kotinski, mas o cargo não veio da noite para o dia. O trabalho e conhecimento de alto nível geraram resultados e oportunidades grandiosas para a profissional e também para o grupo em que ela está inserida.



Mesmo sem nem pensar na área do Jornalismo, a profissão apareceu para Loredana quando ela tinha 15 anos e trabalhou em uma rádio como locutora musical e operadora. Aos 16 anos, ela fez estágio em um jornal. Na época, ela achava que faria outra graduação, mas acabou passando para o curso de Jornalismo e Direito.

A jornalista já atuou como professora de cursos de pós-graduação e também colaborou com grandes portais nacionais



Apesar de ter feito os dois cursos, Loredana se apaixonou pelo Jornalismo e não parou mais, tendo passado por assessorias de imprensa, TV, rádio, jornais e portais. Quando estava se preparando para mudar de país para estudar, ela pediu demissão dos empregos e abriu uma assessoria de imprensa com uma amiga.



“Era provisório, mas deu tão certo que a gente acabou crescendo e ampliando. Eu me apaixonei por empreender. Na época, eu não entendia nada de administração e gestão, então eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos”, contou Loredana. A empresa celebrou 11 anos, mas em seguida a executiva partiu para outros projetos.



A comunicadora afirma que a carreira de jornalista pode te colocar em diversas posições desde que você trace objetivos



Sempre proativa nos projetos, Loredana tem feito uma verdadeira revolução no jornalismo do Grupo Norte de Comunicação. Ao aceitar o cargo, ela levou uma carga de conhecimento enorme e também implementou um processo de inovação na empresa, com um novo “mindset” pautado em uma comunicação multiplataforma no intuito de desengessar os processos de produção de notícias e aproximar o público dos veículos.