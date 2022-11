Com foco na educação, Globo lança segunda edição do Movimento LED

Nova edição do programa foi anunciada durante o UpFront 2023

Com foco nas ações educacionais, a Rede Globo reforçou o lançamento a segunda edição do Movimento LED (Luz na Educação). O anúncio ocorreu durante o UpFront 2023, realizado em São Paulo, ainda na última semana.

A medida tem como objetivo fortalecer práticas inovadoras na educação brasileira. As inscrições para o Prêmio do Movimento LED seguem abertas até a próxima segunda-feira (7). A grande novidade para este ano, são as categorias: estudantes, educadores e empreendedores, criadores e organizações inovadoras. A proposta consiste em integrar diferentes meios da sociedade, através da valorização do pensamento educacional.



Durante o evento, a jornalista Aline Midlej, ressaltou o compromisso da emissora com o fomento da educação no país. Ela apontou que a atividade integra a pauta ESG (Environment, Social & Governance), o que significa Ambiental, Social e Governança, em português. “É um dos pilares centrais das nossas ações e também das nossas tomadas de decisões. É em sintonia com esse compromisso e com esse histórico que a Globo lançou o Movimento LED, cujo o objetivo principal é mapear, reconhecer e impulsionar práticas inovadoras”, salientou.

Ao todo, a premiação será de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 1,2 milhão dividido entre os seis vencedores da segunda edição do prêmio. Além de R$ 300 mil para o Desafio LED – Me dá uma luz aí!, este será destinado a jovens estudantes no primeiro semestre de 2023.



Para inscrever-se é necessário acessar o site oficial da Rede Globo e buscar a categoria “Movimento LED”.