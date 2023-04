Com Edson Celulari no elenco, sequência do filme baseado na obra de Chico Xavier ganha trailer e data de estreia

Novo filme de Wagner de Assis traz elenco de estrelas em história sobre amor e perdão no mundo espiritual

A aguardada sequência do sucesso “Nosso Lar”, baseado na obra do renomado médium Chico Xavier, acaba de ter seu primeiro trailer divulgado juntamente com a data de estreia nos cinemas. “Nosso Lar 2 – Os Mensageiros”, dirigido e roteirizado por Wagner de Assis, tem previsão de chegar às telonas no dia 31 de agosto deste ano.

Com produção da Cinética Filmes, em coprodução com Star Original Productions e distribuição da Star Distribution, o novo filme acompanha um grupo de espíritos liderados por Aniceto (Edson Celulari) que, juntos, têm o objetivo de ir à Terra para ajudar no resgate de três protegidos cujas histórias interligadas estão prestes a fracassar.

A história é baseada no best-seller “Os Mensageiros”, psicografado por André Luiz, e traz a continuação da trama iniciada em “Nosso Lar”

O elenco traz nomes de peso como Edson Celulari, Renato Prieto, Fernanda Rodrigues, Fábio Lago, Vanessa Gerbelli, Julianne Trevisol e Mouhamed Harfouch. Othon Bastos e Ju Colombo também participam do filme em papéis especiais.

Segundo o diretor Wagner de Assis, o filme aborda a ideia de que estamos misturados com a outra realidade, temos responsabilidades e projetos em comum

Segundo o diretor Wagner de Assis, o filme aborda a ideia de que estamos misturados com a outra realidade, temos responsabilidades e projetos em comum, e contamos com nossos protetores, mensageiros, como verdadeiros anjos da guarda, que nos guiam, orientam e protegem nas horas mais difíceis. “Um filme sobre amor incondicional e perdão que atravessa os tempos. Jamais estaremos sozinhos e condenados por nossos próprios fracassos porque teremos sempre uma forma de recomeçar”, revela.

O elenco traz nomes de peso como Edson Celulari, Renato Prieto, Fernanda Rodrigues, Fábio Lago, Vanessa Gerbelli, Julianne Trevisol e Mouhamed Harfouch.

A história é baseada no best-seller “Os Mensageiros”, psicografado por André Luiz, e traz a continuação da trama iniciada em “Nosso Lar”, que levou mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas em 2010. Com uma temática espiritual profunda, “Nosso Lar 2 – Os Mensageiros” promete emocionar o público e trazer reflexões sobre a vida, a morte e o amor.