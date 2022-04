Com data marcada para 2024, Diego Velasques será o primeiro brasileiro civil a viajar para o espaço

Diego Velasques foi premiado em uma convenção de criptomoedas e destaca animação com esse feito histórico

Entre duas mil pessoas, o especialista em criptoativos e criador do Vela Trader, Diego Velasques, foi o sortudo a encontrar o bilhete premiado da Astranaut que nada mais é do que um convite especial para uma viagem ao espaço em 2024. O evento aconteceu nos Estados Unidos, na The North American Bitcoin Conference, o primeiro grande evento de criptomoedas a ser realizado no mundo desde o início da pandemia da Covid-19.

“Os preparativos vão começar ainda esse ano com um treinamento na Califórnia e outros treinamentos no ano que vem. É um voo que vai a uma altitude de pelo 120 mil pés, o que dá quatro vezes a altitude de um avião comercial, e deve durar em torno de 6 horas. Estou super entusiasmado”, revela Diego.

Diego Velasques vai se juntar ao seleto grupo de pessoas que já viajaram além da atmosfera terrestre e ocupará o título de 2º brasileiro a ir para o espaço sideral — juntando-se ao astronauta Marcos Pontes. “Ser o primeiro brasileiro civil a viajar em uma altitude espacial me deixa muito animado. Até se eu não ganhasse esse convite eu ia pensar em alguma forma de fazer uma viagem parecida”, afirma.