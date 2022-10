Com conteúdos em tempo real, Prêmio Multishow 2022 se une com fãs e criadores para cobertura do evento nas redes

Em parceria com a criadora de conteúdo, Vic Gaibar, o prêmio produziu uma série de conteúdos para as redes sociais

Aconteceu nesta terça-feira a 29ª edição do Prêmio Multishow, na cidade do Rio de Janeiro. O evento, que visa enaltecer e homenagear os artistas da música brasileira, foi apresentado por Glória Groove, Linn da Quebrada e Marcos Mion.

Aguardada todos os anos pelos entusiastas da música, a edição recebeu o tema de “Mais perto do que nunca”, que tem o intuito de celebrar o poder que os fãs possuem na vida dos artistas. E para os deixar ainda mais próximos, o evento teve uma cobertura em tempo real feita através das redes sociais da emissora.

Aconteceu nesta terça-feira a 29ª edição do Prêmio Multishow, na cidade do Rio de Janeiro

A premiação contou com a ajuda da criadora de conteúdo, Vic Gaibar, que foi convidada pela Meta, para mostrar de perto tudo o que acontece através da rede social. Ela, que já esteve presente em coberturas como Lollapalooza e Criança Esperança, está de volta com um time de conteúdo com outros criadores como Alan Rodrigo, Jonas Amador e Thiago Santos.

“Eu fiquei muito feliz com o convite de poder mostrar cada detalhe do evento em tempo real. Todo fã tem a curiosidade de saber o que acontece no backstage, além de querer consumir ao vivo o que ocorre na premiação. Então, é muito importante poder ter a responsabilidade de produzir esses conteúdos de forma rápida e criativa”, comenta Vic.

A premiação contou com a ajuda da criadora de conteúdo, Vic Gaibar, que foi convidada pela Meta, para mostrar de perto tudo o que acontece através da rede social

Com a grande influência que as redes possuem com o público, o canal tem o foco de poder entregar as informações do prêmio no mesmo momento em que ocorre. A criadora de conteúdo explica que: “Tudo o que vai ocorrendo é postado quase na mesma hora. Temos uma equipe que preza por capturar cada momento, apenas com o celular, e postar assim que acontece. É incrível o que podemos fazer somente com um smartphone.”

Com a grande influência que as redes possuem com o público, o canal tem o foco de poder entregar as informações do prêmio no mesmo momento em que ocorre

Além disso, ela comenta do grande desafio de trabalhar em um evento tão grande. “É um trabalho insano e extremamente desafiador. Mas é maravilhoso poder entregar para tanta gente, algo tão interessante e criativo. Tudo é feito de forma bem rápida, pois são muitos artistas que tem bastante para contribuir, mas é através de um smartphone que podemos trazer esse sentimento de proximidade com público” finaliza.