Com casa cheia, JP do Whats lança livro com foco em comunicação pelo WhatsApp

Na noite desta quarta-feira (4), o Pátio Milano, em Florianópolis, ficou pequeno para a quantidade de pessoas que prestigiaram o lançamento do livro Comunicação Estratégica no WhatsApp: como transformar conversas em resultados, do jornalista e especialista em Ciência Política João Paulo Borges — mais conhecido como JP do Whats. A obra é a primeira no país inteiramente dedicada ao uso profissional do aplicativo como ferramenta estratégica de comunicação em campanhas eleitorais, vendas e gestão pública.

JP lança livro sobre comunicação estratégica e atrai multidão

Amigos, profissionais da comunicação, políticos e empresários formaram fila para garantir o autógrafo do autor, que apresentou ao público um método exclusivo e artesanal de uso do WhatsApp — desenvolvido desde 2016 e já testado em campanhas reais. Sem chatbots nem disparos automáticos, JP defende uma abordagem personalizada, com foco em escuta, conteúdo e relacionamento direto. “Não é sobre tecnologia, é sobre gente. O WhatsApp é onde o Brasil conversa de verdade”, destacou durante sua fala no evento.

Obra pioneira no país ensina como transformar grupos e mensagens em influência, vendas e sucesso eleitoral.

O livro traz bastidores de campanhas, dicas práticas e histórias marcantes — como a vez em que JP virou “governador por WhatsApp”. Com prefácio de Marcelo Vitorino, um dos principais estrategistas políticos do país, e edição da jornalista Aline Cabral Vaz, a obra já nasce como leitura essencial para quem deseja transformar o app mais popular do Brasil em um canal poderoso de resultados.

Autor defende método artesanal, sem bots, focado em escuta, conteúdo e relacionamento direto.

O lançamento foi mais que uma sessão de autógrafos: foi uma celebração de ideias, reencontros e emoção. “Meu objetivo era colocar no papel tudo aquilo que ensino nas palestras e nas consultorias. Democratizar esse conhecimento é um passo importante para profissionalizar o uso do WhatsApp em todo o país”, afirmou JP, que já deu mais de 70 palestras, entre presenciais e on-line, incluindo o RD Summit, um dos maiores eventos de marketing do Brasil.

Quem saiu com o livro nas mãos, levou também uma certeza: o WhatsApp pode — e deve — ser usado com inteligência, método e, acima de tudo, humanidade.