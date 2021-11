Com apresentação de Glória Maria e Paulo Betti, Troféu Raça Negra premia personalidades pretas

O evento já está na 19ª edição e faz parte da Virada da Consciência

No último domingo, 21, aconteceu a 19ª edição do Troféu Raça Negra. O evento foi fechado apenas para convidados e contou com diversas celebridades. A apresentação da premiação ficou por conta de Glória Maria e Paulo Betti, que deram um show de simpatia, elegância e muita inclusão.







A premiação contou também com lindas apresentações de artistas renomados



A noite foi animada, mas de muita reflexão. O Troféu Raça Negra destaca personalidades pretas e não-pretas que contribuem para a luta contra o racismo e em favor da inclusão racial. O evento contou com uma emocionante homenagem ao coreógrafo e bailarino Ismael Ivo, ex-diretor do Balé da Cidade, que morreu neste ano.



A premiação contou também com lindas apresentações de artistas renomados, como Thobias, da Vai Vai, Nelson Triunfo, Chico César e o Balé do Municipal com coreografia de Ismael BIBLIOTECA DE BABEL.







O prêmio aconteceu na Sala São Paulo, na capital paulista, e contou com 600 convidados



O prêmio aconteceu na Sala São Paulo, na capital paulista, e contou com 600 convidados, entre eles os artistas Ludmilla, Preta Gil, Mart’nália, Thaíde, Jonathan Azevedo e Thelma Assis, que foram premiados. A direção geral foi de Elifas Andreato e a direção artística de Bento Andreato.