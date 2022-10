Com apenas 15 anos, Thiago Bortoli se destaca como um dos mais jovens cabeleireiros de sucesso no Brasil

Dono de salão próprio em Paraíso do Norte/PR, o profissional é especialista em mechas e acumula mais de 100 mil seguidores no Instagram



Thiago Negrine de Bortoli é o mais novo nome quando se fala em mechas no Brasil. Com apenas 15 anos, o jovem de Paranavaí/PR iniciou sua carreira como cabeleireiro com apenas nove anos, por influência da sua mãe, Suely Bortoli, que exercia a profissão antes mesmo dele nascer.

“Desde muito pequeno já tinha convívio nessa profissão, pois minha mãe já era cabeleireira, mas foi aos nove anos que eu comecei a me interessar e aí foi onde comecei minha jornada. No começo, minha mãe me ensinava o que sabia, mas com 14 anos de idade comecei a fazer cursos para me especializar em mechas”, explica Thiago, em entrevista.

“Desde muito pequeno já tinha convívio nessa profissão, pois minha mãe já era cabeleireira, mas foi aos nove anos que eu comecei a me interessar e aí foi onde comecei minha jornada”, conta o jovem

Atualmente morando e trabalhando em Paraíso do Norte/PR, o profissional possui seu próprio salão de beleza, junto à sua mãe, e já soma mais de 100 mil seguidores em seu perfil do Instagram, onde divulga vídeos e fotos dos seus trabalhos, que chamam atenção pela técnica e resultados de sucesso.

“Minha mãe tinha uma boneca de treino e ela me deu para que eu pudesse treinar. Depois eu comecei a chamar minhas primas para fazer o cabelo delas e as clientes foram vendo isso e começaram a pegar confiança no meio trabalho, porque elas viam que era um trabalho bem feito e que eu não estava aqui porque a minha mãe estava me obrigando ou algo do tipo, mas que era porque eu gostava”, conta Bortoli em um vídeo no Instagram.

Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, Thiago divulga vídeos e fotos dos seus trabalhos, que chamam atenção pela técnica e resultados de sucesso

Aos 14 anos, o jovem se especializou em mechas e percebeu que gostava mesmo da profissão. Ao ser convidado pelo profissional Mateus Veiga, que hoje é seu amigo, para visitar seu salão, Thiago teve a oportunidade de estagiar por dois dias, o que abriu ainda mais os horizontes quanto ao seu caminho profissional. “Ele me conheceu pela internet e me chamou para eu ir lá no salão dele que ele iria me dar dois dias de estágio e foi isso que eu fiz, fui lá e foi incrível. Aprendi muito. E depois disso, eu comecei a entregar um trabalho mais atrativo na internet”.

Sucesso na internet

Quando o cabeleireiro completou 15 anos, decidiu postar um vídeo em seu perfil do Instagram, que acabou viralizando, aumentando ainda mais o destaque dele. “Eu resolvi postar um vídeo que estava na minha cabeça fazia um tempo. Esse vídeo mostrava o meu trabalho desde pequeno e o meu atual. Postei no dia do meu aniversário de 15 anos e ele estourou. Hoje em dia, ele está com 3,9 milhões de visualizações e na época me subiu 60 mil seguidores. Eu fiquei em choque, várias pessoas comentando muitas coisas positivas e aí que eu tive mais força de vontade de ir pra cima”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jovem diz que passado um tempo, resolveu postar outro vídeo parecido, que também viralizou e levou seu perfil a atingir 100 mil seguidores rapidamente. “Eu só tenho a agradecer a todos vocês que me seguem, eu tenho um carinho enorme por cada um de vocês, e eu tenho certeza que eu estou aqui onde estou hoje porque quando eu estava lá embaixo, eu não desisti de mim. Então se você tem um sonho, corre atrás dele, porque não é a sua idade que vai determinar se você é capaz ou não de realizá-lo”.

Aos 14 anos, o jovem se especializou em mechas e percebeu que gostava mesmo da profissão

Entre os profissionais que Bortoli admira e acompanha o trabalho, estão Mateus Veiga, Eder Fernando, Romeu Felipe, Mário Henrique, Isa Solano e Kezia.

Para os próximos anos, o jovem almeja ser reconhecido e levar adiante o seu conhecimento. “Meus planos futuros são que eu possa ser reconhecido pelo meu trabalho globalmente e poder passar o meu conhecimento para outras pessoas”, finaliza.

Para conhecer o trabalho de Thiago Negrine de Bortoli, clique aqui. https://www.instagram.com/thiagonb.hair/