Com ampla experiência na área, médico baiano faz sucesso com cirurgias pouco invasivas na região da coluna

O ortopedista e cirurgião Dr. Rogério Vargas possui uma jornada profissional de sucesso, que iniciou em 2009, quando se formou em Medicina pela Universidade Iguaçu (UNIG-RJ), há 13 anos. De lá para cá, o especialista em Ortopedia e Traumatologia realizou diversos cursos, além de ser membro de importantes sociedades da área da saúde.

Em 2010, Dr. Rogério concluiu a Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia do Servidor Público, pelo Hospital do Servidor Público Municipal (SUS-SP). Em 2013, foi a vez de concluir a Especialização em Cirurgia da Coluna Vertebral, pelo Hospital Ortopédico e Lifecenter (BH). Já em 2014, alcançou o título Fellow em Cirurgia Minimamente Invasiva da Coluna, pela University of South Florida (Tampa/ EUA).

Natural de Salvador, no estado da Bahia, o cirurgião também é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Coluna e preceptor da Residência de Ortopedia e Traumatologia do Hospital COT e Hospital Manoel Victorino.

Atualmente, Vargas atua na sua cidade natal, mas também em outras regiões do Brasil, como Pernambuco, Distrito Federal, São Paulo e interior da Bahia, realizando consultorias relacionadas à cirurgia da coluna.

Em Salvador/BA, o médico é diretor médico e cirurgião de coluna da Clinvita Saúde Integrada, que possui outras especialidades além da Ortopedia, como Dermatologia Clínica e Estética, Nutrição, Fisioterapia e Cirurgia Plástica, e funciona no Salvador Shopping.

Entre os procedimentos cirúrgicos que mais realiza em sua rotina profissional, estão a cirurgia endoscópica da coluna, a cirurgia minimamente invasiva da coluna e a cirurgia de escoliose.

A primeira consiste em uma evolução da cirurgia já tradicionalmente realizada na região, que se utiliza de cortes maiores na pele e consegue acessar a coluna do paciente por meio de uma visualização direta. O diferencial desta para a tradicional é que a cirurgia endoscópica é menos invasiva, o que diminui em grande parte os danos aos tecidos, o que leva a um pós-operatório mais leve e rápido.

A cirurgia minimamente invasiva da coluna segue o mesmo preceito que a anterior: tem como objetivo corrigir situações na coluna de maneira menos impactante para os tecidos, através de cortes menores, o que proporciona um pós-operatório bem mais fácil para o paciente do que os métodos cirúrgicos tradicionais.

E a última tem como objetivo prevenir ou tratar síndromes de dor e disfunções respiratórias decorrentes da escoliose, além de melhorar a estética através da correção postural da pessoa tratada. Este procedimento é considerado o maior em termos de realinhamento do esqueleto até o momento.

Em seu perfil no Instagram, que possui mais de 50 mil seguidores, Dr. Rogério compartilha imagens de casos médicos que ele trata em seu dia a dia, encontros com outros profissionais, fotos de cirurgias, eventos médicos que participa, um pouco da sua rotina pessoal e conteúdos que visam elucidar em relação às questões da coluna.

Sobre o que Vargas deseja para o seu futuro profissional, ele diz: “Continuar sempre em busca da evolução tecnológica da cirurgia da coluna em benefício dos nossos pacientes!”, finaliza.