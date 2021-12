Com 5 dias de festa, Carnaval do Mirante terá Léo Santana, Safadão e mais 23 atrações

O evento já está na 8ª edição e é um dos lugares mais procurados para o Carnaval na capital mineira

Após um ano sem Carnaval, em 2022 os brasileiros finalmente vão poder celebrar a festa mais esperada do ano. Belo Horizonte-MG é um dos destinos escolhidos por muitos foliantes e conta com grandes festas, como é o caso do Mirante Beagá, que já está na 8ª edição e contará com 25 atrações no próximo ano.

Com cinco dias de festas e tantas atrações confirmadas, o Carnaval do Mirante promete ser o ponto alto da folia de Belo Horizonte. O evento começará no dia 25 de fevereiro com o Baile do Dennis. Já no dia 26, o público vai curtir o som de Wesley Safadão, Pedro Sampaio e Menos é Mais.

No domingo, dia 27, o palco será de Léo Santana, João Gomes, Belo e o DJ Lucas Beat. No dia 28 a proposta é mais alternativa com Duda Beat, Ludmila, Baiana System e Gilsons. Para finalizar a folia com chave de ouro, dia 1º de março, quem sobe ao palco é a dupla Hugo e Guilherme, assim como o Sorriso Maroto e Dilsinho.

“Para esta que, talvez, seja a edição mais aguardada do evento, mesclamos artistas já consolidados da cena musical nacional e outros que estão em ascensão ou foram considerados revelação no último ano. Também trazemos uma grande novidade dessa vez, com um dia dedicado à música mais alternativa, que se diferencia dos já tradicionais, axé, pagode, sertanejo, samba e funk”, conta Carlos Magno, sócio-diretor da Box Entretenimento, que promove o evento.

Datas: 25, 26, 27, 28 de fevereiro e 1º de março de 2022

Local: Mirante Beagá (Rua Henriqueto Cardinalle, 380, Olhos D’Água, Belo Horizonte)

Ingressos: sympla.com/carnavaldomirante

Classificação: 18 anos

Mais informações: no site