Com 25 anos de história Teleton 2022 bate recorde em edição especial

A Campanha AACD Teleton celebrou 25 anos de história em grande estilo. Após mais de 18 horas de transmissão ao vivo diretamente dos estúdios do SBT, a meta de R$30 milhões foi superada. O programa televisivo foi encerrado com o valor total de R$34.065.512 milhões arrecadados.

Durante o encerramento, os apresentadores Patrícia, Rebeca, Silvia e Tiago Abravanel, além de Juliette e Fafá de Belém, agradeceram a quantia arrecadada e mobilizaram o público para continuar doando. “Obrigada, Brasil! Superamos a meta. Obrigada a cada doação, a cada centavo, a cada real!”, vibrou Patrícia ao comemorar a maior arrecadação da história da Campanha AACD Teleton.

Valdesir Galvan, CEO da AACD

O valor será utilizado para a manutenção das unidades da AACD e investimento na cooperação técnica com instituições parceiras. Por ano, são cerca de 800 mil atendimentos a pessoas com deficiência física e pacientes ortopédicos.

“Mais uma vez não foi fácil, mas graças à solidariedade do povo brasileiro podemos comemorar agora. No entanto, é importante reforçar que as doações de pessoas físicas seguem caindo ano após ano, por isso novamente apelo para que todos sigam fazendo doações, pois a nossa existência depende dessa contribuição da sociedade”, afirmou Edson Brito, superintendente de Marketing e Relações Institucionais.

Nesta edição do Teleton, do total arrecadado até o momento, cerca de R$ 5,2 milhões vieram de doações de pessoas físicas. É possível continuar doando via Pix, site ou pelo 0500 (detalhamento abaixo).

“Hoje completamos 25 anos de Teleton e celebramos grandes conquistas como os 15 milhões de atendimentos, as 10 unidades que construímos e as parcerias de cooperação técnica que estamos fazendo pelo Brasil. Essa história continua e peço que as pessoas sigam doando para sempre atendermos com excelência pacientes de diversas partes do Brasil”, disse Valdesir Galvan, CEO da AACD.

Música-tema

A edição de 2022 do programa emocionou o público ao trazer de volta a música-tema “Depende de Nós”, interpretada por Fafá de Belém. Outros números musicais de diversos artistas também divertiram o público: Anavitória, Dilsinho, Duda Pimenta, George Henrique & Rodrigo, Gustavo Moura & Rafael, Henrique & Diego, Joelma, Júlia & Rafaela, KLB, Lexa, Lydia Moisés, Mara Maravilha, MC Livinho, Molejo, Padre Marcelo Rossi, Patati Patatá e Wanessa Camargo.

Alê Costa, da Cacau Show, traz cheque de R$ 4 milhões no palco do Teleton

Com o fim das restrições da pandemia da Covid-19, o programa teve a presença de pacientes da AACD na plateia e no palco. Foram muitas atrações especiais e engajamento na causa da pessoa com deficiência física.

Como doar para a AACD

Pix (qualquer valor)

(11) 94311-0144

[email protected]

Site

www.teleton.org.br

Telefone (até 24/11)

0500 12345 05 – Para doar R$ 5,00

0500 12345 20 – Para doar R$ 20,00

0500 12345 40 – Para doar R$ 40,00

– R$ 0,39 por minuto, chamadas terminais fixos + Impostos

– R$ 0,71 por minuto, chamadas terminais móveis + Impostos