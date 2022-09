Colecionadora de prêmios, Valéria Borges fala sobre paixão pela cultura

Fundadora do projeto UTIL – Universidade da Terceira Idade da Lapa, onde atua na coordenação, é ainda presidente da Associação Literária Lapeana reativada em 2004, e produtora do podcast “Vozes da Cidade”

As artes sempre estiveram em voga para Valéria Borges. Aos 54 anos e com formação em Administração com Habilitação em Comércio Exterior, Valéria possui um currículo extenso. Dentre os destaques estão, entre outros, sua atuação na área administrativa e jurídica da Itaipu Binacional.

Em 2022, Valéria atuou por meio da “Santa Bárbara Produções” na realização de eventos como o Festival de Cinema da Lapa (Pr) e o Encontro Veículos Antigos Lapa.

Apaixonada por ler e escrever sobre cultura no geral, Valéria, com apenas 10 anos de idade, conquistou o terceiro lugar no concurso de redação nacional com a redação “Minha vida mudou”.

“O projeto UTIL é muito especial para mim. Fiz e implantei o projeto em 2002. É um projeto social voltado às pessoas com 60 anos ou mais. A sigla UTIL foi pensada bem no sentido de se sentirem úteis. UTIL – Universidade da Terceira Idade da Lapa. Desde 2002 têm aulas semanais com temas diversos, tais como, cidadania (Estatuto Idoso, Saúde – desde Fisioterapia até odontologia e geriatria), literatura, história e também atividades como danças, músicas, teatro – focando principalmente a memória e as relações interpessoais . Hoje também temos um grupo de whatsapp que permitiu fazermos algumas aulas online durante a pandemia.”, conta.

Com as mais diversas atividades, Valéria faz da arte sua paixão. Na internet, a escritora se destaca em sua quantidade de atividades. Desde 2021 possui um perfil ativo no aplicativo TikTok, além de dedicar vídeos exclusivos ao seu canal no YouTube, onde fala sobre literatura, história e de fatos hilários e tragicômicos ocorridos desde a infância.

“A internet ajuda e muito na divulgação do meu trabalho. Procuro divulgar poesias, textos, lançamentos e participações diversas, inclusive nas Entidades culturais que faço parte e isso tem revertido muito positivamente.”

“Como há anos atuo na área cultural, de responsabilidade social e educacional acabei percebendo que muitas pessoas buscam por essas atuações nas redes sociais, por serem áreas que “fazem a diferença” e normalmente “norteiam” boas ações.”

Sobre suas inspirações, Valéria conta: “São muitas, desde algo que vivencio até lembranças, inclusive fatos hilários e tragicômicos. E também muitas vezes enalteço datas importantes com textos e/ou poesias.”

É colecionadora de premiações importantes como Prêmio Brasil Tourist em 2011; “Mães que fazem história” em 2012; Troféu Solidariedade – pelos projetos Sociais do Instituto Borges da Silveira em 2008.

“Sempre é muito gratificante receber essas premiações, pelo reconhecimento e valorização que representam para mim!”

