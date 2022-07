“Coisas que preciso te dizer” inspira os leitores na jornada da vida

Obra de Victor Fernandes chega ao mercado pelo selo Outro Planeta

Autor best-seller com mais de 70 mil livros vendidos no Brasil, Victor Fernandes apresenta em sua nova obra, “Coisas Que Preciso Te Dizer”, conselhos amigos aos leitores que buscam uma nova direção, um novo rumo, nessa jornada da vida.

Com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais, o jovem cronista conta em seu livro que há muito a ser conquistado em nossa trajetória na terra, com muitos sonhos a serem realizados, ainda que os desafios façam parte do processo. Temas como “autocuidado” e “autoamor” são presenças marcantes em seus textos.

“Coisas que preciso te dizer hoje” foi escrito para estar na cabeceira da cama com pílulas de textos para sempre que o leitor precisar de um conforto e um aconchego. O livro é um lembrete de que nem sempre a felicidade é a ausência de dias complicados.

“Passei por momentos terríveis, fases difíceis, dias ruins. Tropecei muito. Achei que não teria mais forças. Dei inúmeras voltas por cima. Apesar de jovem, já senti muitas vezes o peso que a vida tem. Aprendi a ser leve. Não, não foi fácil. Nunca é. Escrever é o meu jeito de confirmar que superei e colocar pra fora tudo aquilo que acho que deve servir para propagar o bem. Espero inspirar e, acima de tudo, tocar o coração das pessoas, lembrando-as sempre que elas são fortes pra caramba. Eu sei que são”, declara o autor.

FICHA TÉCNICA

Título: Coisas que preciso te dizer hoje

Autor: Victor Fernandes

Páginas: 192

R$ 41,90

Editora Planeta | Selo Outro Planeta