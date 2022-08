Coincidência ou sexto sentido? sem saber da história, Sandy escreve música que retrata atual fase da vida de Wanessa Camargo

‘Leve’ é a primeira parceria musical de Sandy e Wanessa Camargo e curiosamente, foi escrita e pensada em Wanessa, mesmo antes da vida pessoal da filha de Zezé ser divulgada

Divulgado no Youtube de Sandy, na manhã desta segunda-feira, o making off ‘Leve’ deixa um quentinho no coração. O primeiro feat da carreira de Sandy e Wanessa Camargo marca o encontro que os fãs das duas divas aguardavam há pelo menos duas décadas. O vídeo dos bastidores já teve quase 170 mil visualizações e 3 mil comentários.

A música recebe direção de Lucas Lima, marido de Sandy, que também aparece na gravação. O vídeo começa com um ‘toc toc’ na porta e Sandy perguntado: “será que é? Pode abrir”. Ao abrir a porta, o abraço que desmente uma das maiores rivalidades da música brasileira. Lucas Lima comemora em tom de piada: “as rivais estão juntas”.

A partir desse momento, as imagens revelam muito entrosamento entre as divas. Dividindo o mesmo sofá na casa de Sandy, Wanessa logo tira os sapatos e coloca logo os pés em cima do sofá, mostrando intimidade. A conversa começa com as afinidades entre as cantoras, um papo pra lá de descontraído sobre blends e os cursos que as bonitas fizeram na pandemia.

O ensaio parece pra lá de agradável. O casal conta que assim que se curou da Covid, a música foi escrita e que ainda quando escreviam, já pensavam no nome de Wanessa. Lucas afirma que o casal se cutucou em relação ao convite. Sandy revela que ela e o marido sentiram que a música era para a filha de Zezé. Então, Wanessa pergunta: “você sabia tudo o que estava acontecendo na minha vida?”.

Sandy responde que não. “Eu só sabia que você tinha se separado, só que toda essa coisa interna que você escreveu agora, eu não sabia”. Wanessa se joga em cima da amiga e abraça Sandy, enquanto a cantora diz que elas são conectadas e que tem uma comunicação extra verbal. “Às vezes a gente só sente”, explica a cantora.



Em seguida, Wanessa começa a cantar uma parte da música que faz todo o sentido em sua vida. ‘Aprendo a ser errada / E que nem toda direção requer um norte / Reaprendendo a ser leve’. O trecho reflete o momento vivido, diga-se de passagem da maneira mais leve possível pela filha de Zezé di Camargo.

As vozes das divas dos anos 2000 ecoam tão leves como o nome dado por Sandy. As parceiras se mostram muito íntimas e à vontade durante o encontro, e rasgam elogios uma à outra. Wanessa revela que é preciso falar sobre a suposta rivalidade que a mídia criou entre as duas. “Eu falei para você, sempre fui muito fã. Eu ia nos shows, eu estava acompanhando, eu tinha todos os CDs, sempre foi para mim um exemplo, sabe, de uma menina que eu olhava. Você foi um exemplo para toda a nossa geração, ainda é né, pra todo mundo. Aí me colocaram em um lugar… Mas, eu não sou tão diferente”.

Sandy diz que o que aconteceu era pra saciar a vontade das pessoas. “Precisa ter uma intriga, precisa ter rivalidade, precisa ter um contraponto, um contrapeso”. Wanessa diz que gostou da reação dos fãs, que acabaram se libertando, “agora eu posso gostar dela”, se referindo à Sandy. E Lucas Lima completa: “agora eu tenho autorização pra gostar”.



A conversa é interrompida pela suave voz de Sandy em um trecho que traduz Wanessa.



‘Eu me recuso a sabotar / Essa versão de mim que quer se libertar/ Debochada, inspirada, intuitiva’. Seguida do refrão. ‘Reaprendendo a ser leve, solta / Ventania louca / Leve’. O refrão que já não sai da cabeça. Para uma grata surpresa dos fãs, Xororó aparece e comemora a parceria junto com as cantoras e diz que “acha que o momento é perfeito”.



‘Leve de mim tudo que me tire do meu eixo / Deixo ir qualquer preocupação / Peço calmaria pros meus dias turbulentos, / Pra cada pensamento, proteção’. São quase 16 minutos de uma história que marca uma nova página na vida e na carreira das estrelas.

“A música, eu me emocionei quando ela me mostrou, porque eu estou em um momento da minha vida justamente buscando isso, sabe? Buscando a minha própria voz, buscando leveza nas coisas, trazendo para a minha vida um lugar de mais paz. E essa música fala justamente disso, eu estou reaprendendo a ser leve nisso, sabe? Quando as coisas estão pesadas, quando as coisas estão difíceis. A gente olhar sempre o que a gente pode aprender e deixar a vida menos complicada. Quando eu ouvi essa música eu falei que essa música tem muito a ver com o meu momento agora”, ponta Wanessa.