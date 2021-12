Stephanie Rizk assume posto de correspondente médica no CNN Novo Dia

A cardiologista cobrirá as férias do neurologista Fernando Gomes Pinto

Stephanie Rizk, médica e cardiologista, assume, a partir de 14 de dezembro, o cargo de correspondente médica, do programa CNN Novo Dia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 06h, na CNN Brasil.

A atuação se dará no período de férias do neurologista Fernando Gomes Pinto, que integra o quadro de correspondentes do canal de notícias multiplataforma desde julho de 2020. “O meu objetivo é poder levar às pessoas, da forma mais didática possível, princípios da minha experiência na área médica. Nunca a saúde teve tanta visibilidade como agora e espero poder levar à população minha visão sobre os temas relativos à área. Estou muito animada com esse desafio”, afirma Stephanie Rizk.

O médico Fernando Gomes deixou alguns programas gravados que irão ao ar entre 27 e 31 de dezembro. O retorno definitivo se dará em 10 de janeiro.

O programa CNN Nosso Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 06h.