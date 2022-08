Clube de assinatura promove espaço feminino na literatura e atinge leitores em 20 estados brasileiros desde março

Obras de grandes autoras contemporâneas fazem parte da curadoria realizada pela Amora Livros, que são entregues mensalmente na casa dos assinantes

A Amora Livros tem uma missão: apresentar uma curadoria especial de literatura contemporânea produzida por mulheres no Brasil e no mundo, com o intuito de dar espaço para narrativas diversas e inclusivas, em um mercado literário dominado por autores masculinos.

Ao longo da história, as escritoras foram menos publicadas, divulgadas e premiadas. Quer uma prova? Separe as obras escritas por homens das escritas por mulheres na sua estante de livros. Percebeu a desproporção? O mesmo acontece nas livrarias, bibliotecas, nas listas de livros a serem lidos para os principais vestibulares do país. E isso não tem nada a ver com a qualidade da escrita. É um reflexo do que acontece em vários outros aspectos da sociedade.

O clube de assinatura, lançado em março deste ano pelos empreendedores Maria Ignacia Sturam, Fernanda Ávila, Patricia Papp e Vicente Frare, oferece mensalmente aos assinantes uma caixinha com um livro surpresa escrito por uma autora contemporânea, além de um minilivro com um conto inédito de uma escritora estreante selecionada para o projeto Pé de Amora e algumas “amorices”, além de surpresinhas especiais, como marca-páginas, adesivos, tag de porta e postal colecionável. Em menos de seis meses desde sua criação, a Amora já alcançou leitores em 20 estados brasileiros.

“Para escolher os livros que compõem a nossa curadoria, lemos centenas de obras, investigamos prêmios e festivais, ouvimos autoras que respeitamos, trocamos ideias com editoras, agentes literários e especialistas. Construímos uma lista muito especial do que melhor vem sendo produzido por autoras vivas no Brasil e no mundo. Obras excepcionais, de escritoras conceituadas, que vão trazer novas visões, muitas aventuras, despertar reflexões e mexer com a emoção de leitoras e leitores. Queremos ser aquela livreira amiga, que te pega pela mão e indica obras que vão despertar ainda mais a sua paixão pelos livros”, explica Fernanda Ávila.

Entre as autoras já selecionadas para integrar a caixinha da Amora, estão a Marcela Dantés, com o livro “Nem Sinal de Asas”, finalista do Prêmio Jabuti, na categoria Romance Literário, e do Prêmio São Paulo de Literatura, na categoria Melhor Romance de Estreia; a escritora franco-marroquina Leila Slïmani, que já vendeu mais de 600 mil títulos no mundo, e a catalã Milena Busquets, com o livro “Isso também vai passar”.

