“Closure” é a terceira colaboração entre Sunnery James & Ryan Marciano, Bruno Martini e Mayra. Ouça agora mesmo!

Sendo um dos artistas mais requisitados do cenário global da dance music, Sunnery James & Ryan Marciano lançam sua terceira colaboração com Bruno Martini e Mayra, prometendo repetir o sucesso das parcerias anteriores. “Closure” chega às plataformas digitais, como single antecipado do primeiro álbum do duo, chamado “Fundalmentals”.

Com referências aos hits anteriores produzidos pelos três – “Savages” (mais de 20 milhões de plays no Spotify) e “Shameless” (quase 8 milhões na mesma plataforma) -, eles se unem mais uma vez para uma faixa que promete continuar os feitos passados, combinando melodias melancólicas, inspiração afro, vocais excepcionais e produção de primeira qualidade. Com lyric video disponível, “Closure” é também um dos destaques do primeiro álbum de estúdio de Sunnery James & Ryan Marciano, com data de lançamento prevista para 7 de outubro.



“Conhecemos o Bruno há alguns anos e sempre tivemos uma conexão especial musicalmente. Algo sempre acontece quando começamos a trocar ideias. Com ‘Closure’, Bruno veio com algumas ideias iniciais ao lado dos vocais de Mayra e soubemos instantaneamente que seria uma continuação perfeita para nossos últimos singles e também uma música que se encaixaria tão bem em nosso álbum. Mayra é uma cantora e compositora incrível. Suas letras realmente tocam você e conectam. E ‘Closure’ é uma daquelas músicas que você pode realmente sentar e ouvir, mas com as batidas e com o groove que também funcionam em uma pista de dança. Estamos empolgados com a música! Todo o processo de composição e produção foi bem rápido, porque as ideias se juntaram e a vibe estava lá desde a primeira versão demo. Na verdade, no começo seria uma música do álbum, mas então decidimos que queríamos lançar também como um single logo à frente do nosso álbum”, comentam os holandeses.

Bruno Martini foi quem começou a faixa em seu estúdio, em São Paulo. “Mostrei pra eles quando estive em tour pela Europa esse ano, porque sabia que ela tinha essa vibe que eles gostam. Fiquei muito feliz com o resultado final e venho abrindo meus sets com ela!”, declara o artista.

Em quase duas décadas de trabalho na cena eletrônica, Sunnery James & Ryan Marciano já se apresentaram em grandes clubes e festivais pelo mundo, como Tomorrowland, Sensation, Creamfields, Ultra Music Festival, Mysteryland e mais. Evoluindo e solidificando sua sonoridade a cada ano, eles têm faixas de sucesso, como “Life After You”, “Love, Dance and Feel” e “Summer Thing”; sua própria gravadora, a SONO Music; e sua label Sexy By Nature, que percorre o globo com suas edições, além do programa de rádio semanal que atinge milhões de fãs.

Com “Closure”, a dupla de Amsterdã segue pronta para mostrar ainda mais seu talento com o álbum de estúdio “Fundamentals” que está prestes a ser lançado. Ouça agora mesmo “Closure”.