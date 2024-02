Cleo promove evento de inauguração de seu bar em São Paulo, O Alquimista Bar

A empresária, produtora audiovisual, cantora e atriz Cleo, ao lado do empresário de entretenimento Kiki Salviato, inaugurou, na última quarta-feira, 21 de fevereiro, O Alquimista Bar, em Pinheiros, na cidade de São Paulo. O evento de inauguração recebeu a presença de convidados ilustres e amigos dos sócios como Val Drummond, Tokinho, Pheline Siani, Rodrigo Mussi, Cela Lopes e muitos outros.

“Como empreendedora, eu tenho sido motivada por esse meu lado criativo e inovador a buscar novas oportunidades no mercado de bares aqui em São Paulo, uma área que tem me atraído bastante há alguns anos. Em 2022, ao lado do Kiki, inauguramos a Candy Sushi Bar & Club, com um estilo musical mais voltado ao hip hop e eletrônica. Já com o Alquimista, nós buscamos algo diferente do que as pessoas já estão mais acostumadas, trazendo um ambiente mais intimista e misterioso, com drinks autorais e toda uma programação também mais mística. Esse é um bar que vem com estilos musicais que conversam com isso, então teremos voz e violão, jazz, blues e pop rock, de modo que possamos proporcionar aos nossos clientes experiências únicas”, declarou Cleo.

Ganhando destaque entre os bares já existentes na região ao atrair o público para uma experiência única, O Alquimista Bar proporciona um ambiente mais intimista, com uma combinação entre inovação, criatividade e misticidade, com símbolos da alquimia. Os sócios de Cleo nesse bar, têm experiência no mercado de bares e casas noturnas, visto que além do mais recente estabelecimento, eles também possuem a Candy Sushi Bar & Club, balada que foi fundada em 2023, que contém espaços para Happy Hour, eventos corporativos, reuniões, festas e mais.