Cirurgião dentista Victor Lima revela o segredo do sorriso dos famosos

Saiba quais são os procedimentos odontológicos mais procurados pelas celebridades

Dentes brancos, reluzentes e perfeitamente alinhados. Já percebeu como os famosos estão sempre ostentando uma dentição harmônica e bela? Se você pensou que os sorrisos das celebridades eram assim naturalmente, a verdade é um pouco diferente.

Hoje em dia, se as academias moldam os corpos e as clínicas de estética, os rostos, os consultórios dentários ficam responsável por proporcionar os melhores sorrisos possíveis aos pacientes. E muitos deles são estrelas de TV, influencers e celebridades dos mais variados segmentos.

O cirurgião dentista Victor Lima, fundador da Clínicas VIP, revela que, na atualidade, os consultórios detém “um arsenal de procedimentos capazes de melhorar a dentição das pessoas”. Além disso, ir ao dentista deixou de ser uma necessidade.

“Antes, falar em dentista causava aflição. Agora, as pessoas vêm espontaneamente, porque desejam ter os sorrisos mais bonitos”, diz Lima.

Procedimentos em alta

Segundo o cirurgião dentista, entre os procedimentos mais requisitos por celebridades está o clareamento dentário.

“Por isso, os dentes dos famosos são absurdamente brancos”, frisa. “Na verdade, as celebridades costumam se submeter ao clareamento com frequência, até dizimar qualquer mancha e tom amarelado”, acrescenta.

Além disso, o dentista revela que os famosos dão preferência a restaurações com porcelana. Isso porque as feitas com resina amarelam e perdem o brilho mais rapidamente.

Victor Lima também diz que outro segredo dos famosos é a utilização de lentes de contato dentais.



“Esse é o procedimento mais procurado do momento. Com as facetas, é possível corrigir imperfeições que dizem respeito à forma e à coloração dos dentes”, explica.

Além do mais, Lima destaca que não são incomuns os casos de celebridades que se submetem a operações gengivais.

“A cirurgia plástica faz o alinhamento da gengiva, visando corrigir ou alterar o contorno e a proporção dos tecidos que constituem a mucosa bucal”, esclarece o dentista.