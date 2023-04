Cirurgião brasileiro de 35 anos é destaque em congresso mundial de cirurgia plástica

O jovem cirurgião plástico Yuri Moresco, que apresenta sua metodologia de rejuvenescimento facial no congresso mundial de cirurgia plástica, destaca a importância de uma abordagem equilibrada e cuidadosa com as expectativas dos pacientes

O mercado de medicina estética global cresce exponencialmente e, de acordo com a Grand View Research, foi avaliado em US$ 99,1 bilhões em 2021. No Brasil, o setor é o segundo maior em procedimentos estéticos, com mais de 1,9 milhão de intervenções realizadas em 2020, segundo a ISAPS.

Yuri Moresco se destaca como um dos mais promissores profissionais da área

Nesse cenário, o jovem médico Yuri Moresco se destaca como um dos mais promissores profissionais da área. Aos 35 anos, ele foi aprovado para apresentar sua metodologia inovadora no Congresso Mundial da Olimpíada ISAPS em Atenas.

Com mais de 700 procedimentos em sua carreira, Moresco defende a importância de abordar os aspectos psicológicos e sociais envolvidos na decisão de fazer uma cirurgia plástica. Segundo ele, “a obrigação profissional vai além de uma cirurgia de sucesso”.

Novo protocolo de rejuvenescimento facial desenvolvido por cirurgião plástico brasileiro



Além disso, o cirurgião alerta para os riscos dos procedimentos estéticos não invasivos e defende a necessidade de conhecimento e cuidado na escolha do profissional que realizará o procedimento.

Moresco também apresentará sua metodologia patenteada, o Full Rejuvenation Protocol, que trata de forma cirúrgica e não cirúrgica a face e o pescoço, melhorando a qualidade da pele e aumentando a autoestima e a qualidade de vida dos pacientes.

O médico destaca a crescente preocupação das pessoas com a aparência em um mundo cada vez mais conectado e observador, mas ressalta a importância de buscar um equilíbrio entre a estética e a saúde.

Com a expectativa de que a taxa de crescimento anual composta do mercado de medicina estética continue em torno de 14,5% até 2030, o Brasil se prepara para se tornar o quinto país com a população mais idosa do mundo. O desafio para os profissionais da área será atender a essa demanda de forma ética, cuidadosa e responsável.