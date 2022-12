Circuito Elegante, assinatura de qualidade em destinos pelo Brasil, lança  segunda edição de sua revista em São Paulo

Editada por Priscila Bentes, publicação reúne time de especialistas em grande festa no Jardim Europa

O Circuito Elegante lançou, na noite desta quarta-feira (30), na loja da Mitsubishi Motors no Jardim Europa, em São Paulo, a segunda edição de sua revista. A publicação, que se consolida como importante veículo de comunicação com foco no turismo sustentável e de alta qualidade, chega ainda mais bela e com um timaço de colaboradores, todos em sintonia com o propósito de contribuir para a formação de um pensamento voltado para a proteção e o cuidado com os destinos turísticos e as pessoas que neles vivem e atuam. Estiveram presentes ao evento diretores de hotéis, agentes de viagem e empresários, com destaque para o apresentador francês Benjamin Cano Planes.

Priscila Bentes, fundadora do Círcuito Elegante, no lançamento da segunda edição da revista do projeto. Crédito da foto: André Ligeiro



A presente edição marca ainda a concessão, para dez estabelecimentos, do selo “XIS” – Multiplicando Sustentabilidade e Inovação. Eles passaram por um processo de consultoria junto a FLUXO e desenvolveram práticas efetivas para a minimização de emissões de GEEs – Gases Efeito Estufa, bem como estão realizando a compensação desses através de projetos nas comunidades onde estão inseridos.

Como importante agente da indústria de hospitalidade, o Circuito Elegante sempre tocou assuntos como cultura, inovação, tecnologia, saúde, bem-estar, diversidade, moda, beleza, fotografia, arquitetura e design. Agora, o projeto apresenta este conteúdo pela ótica da sustentabilidade, com matérias assinadas por grandes especialistas em seus segmentos, sempre em sintonia com o tema de cada edição semestral.

Compõem o time desta segunda edição, a consultora em hospitalidade estratégica Melissa Fernandes, a fundadora e presidente da Blue Tree Hotels, Chieko Aoki, as proprietárias da Vila de Alter, um refúgio ecológico e sustentável, localizado em Alter do Chão, Andrea Aymar e Regina Santos, a escritora e jornalista especializada em turismo Claudia Liechavicius, a criadora do Doar Fashion, que há 11 anos transforma peças de vestuário sem uso em saúde, educação, alimentação e cidadania, Daniella Martins, a blogueira de viagens e publicitária Lala Rebelo, Andréa Colli e Vivi Ferreira, sócias na joalheria Andréa Colli Solar, a hoteleira e chef de cozinha, Fernanda Fehring, a Mestre em Ciência da Sustentabilidade pela PUC-RJ, a paisagista, urbanista e psicóloga, a mineira Carla Pimentel e também Ronaldo Fraga, um dos sete estilistas mais inovadores do mundo pelo Design Museum de Londres.

Priscila Bentes posa ao lado de Leo Avelar durante festa de lançamento. Crédito da foto: André Ligeiro



A direção geral é de Priscila Bentes, a editorial de Kika Gama Lobo, a de comunicação de Kiki Gouvêa, a administrativa de Moreno Belisário e a de arte por Manoela Poroger. A revista é distribuída gratuitamente nos hotéis do Circuito Elegante como também em salas VIP de aeroportos e shoppings, concessionárias de veículos automotivos e consultórios de saúde e bem-estar.

Sustentabilidade e compromisso com o público

O principal diferencial do Circuito Elegante, de acordo com a sua fundadora, Priscila Bentes, é o foco no público final. “Ao longo desses quase 20 anos, somos reconhecidos como uma chancela de qualidade e elegância. Além de selecionarmos os estabelecimentos que integram esse circuito, possuímos uma plataforma de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente), para garantir uma entrega personalizada e que encante. Contamos com apoio de concierges para o planejamento da viagem, além de benefícios garantidos, como upgrade, early check-in e late check-out sem custos, mediante disponibilidade”, explica a empresária.

Priscila Bentes posa ao lado de Renata Luque que exibe a segunda edição da revista Circuito Elegante. Crédito da foto: André Ligeiro



Como funciona na prática?

Para receber a chancela, o estabelecimento passa por uma rigorosa inspeção, com foco no padrão de instalações e, principalmente, de serviços. Agora, a sustentabilidade socioambiental do empreendimento também é considerada.

Ao preencher o cadastro no site www.circuitoelegante.com.br. As informações são confidenciais e visam prestar um atendimento personalizado a cada viajante. O site está conectado com todas as centrais de reservas e, ao solicitar disponibilidade e tarifas via site, o cliente associado é imediatamente identificado.