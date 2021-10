Cidade Franco da Rocha recebe prêmio do Grupo Band e Instituto Aquila por Saúde e Bem-estar

O Grupo Band e o Instituto Aquila premiaram a cidade de Franco da Rocha por sua Saúde e Bem-estar, na sequência foram premiadas também Amparo e Santana da Ponte Pensa

Com apresentação dos jornalistas Lana Canepa e Marco Antonio Sabino e transmissão pelo Youtube, o Grupo Band e o Instituto Aquila premiaram a cidade paulista de Franco da Rocha na categoria Saúde e Bem-estar Social.

Franco da Rocha está situada no Estado de São Paulo e concorreu entre as cidades que possuem habitantes acima da marca de 100 mil. Na sequência foram premiadas também Amparo que possui entre 30 e 100 mil habitantes e Santana da Ponte Pensa com número de habitantes abaixo de 30 mil.

No evento organizado pelo Grupo Band e Instituto Aquila estiveram presentes João Carlos Saad (Presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação) e Raimundo Godoy (Presidente executivo do Instituto Aquila. Além de Marco Vinholi (Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo) e prefeitos de várias cidades situadas no Estado de São Paulo.

Entre as notas das cidades vencedoras está Franco da Rocha com 63,90%, Amparo com 76,42 e Santana da Ponte Pensa com 81,04%.

O evento foi transmitido pelo Youtube, no canal da Band e será reprisado na Band São Paulo, no próximo domingo, às 21:30hs