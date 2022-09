Cidade de Deus, o segundo filme estrangeiro mais visto no mundo acaba de ganhar um curta-metragem derivado

Buscapé é um spin-off exclusivo criado entre Vivo e Motorola para lançar o novo edge 30 ultra com o poder da conexão 5G da Vivo

“Eu e Antonio [Tadrissi, fundador da Dust of Gods] somos amigos de longa data. O convite veio quando ele soube que estaria aqui na NYFW, fiquei lisonjeada com o pedido, por ser uma marca tão moderna, que veste tantas personalidades no Brasil e no mundo. Fiquei ansiosa para entrar na passarela e relembrar os velhos tempos de modelo quando morava aqui em NY. E adorei a experiência hoje”, contou ela, que estava à bordo de um vestido interinamente jeans bem customizado.

Buscapé é o derivado de Cidade de Deus, segundo filme estrangeiro mais assistido no mundo.

A Dust of Gods se tornou queridinha das famosas, como as brasileiros Anitta, Alessandra Ambrosio, Jade Picon, além de Neymar, Demi Lovato, Travis Scott e Jason Derulo, que usou uma super jaqueta customizada em seu show no Rock in Rio na semana passada.

“Buscapé” faz parte da campanha de lançamento do novo motorola edge 30 ultra com o poder da conexão 5G da Vivo

Cada peça da Dust of Gods é customizada e passa por um rigoroso processo de produção que garante sua exclusividade.