Chope a R$5,00 e cardápio com 25% de desconto nesta quinta-feira em bar de Brasília para associados de motoclubes

No dia 22 de setembro, o Porks Samambaia vai oferecer descontos especiais para participantes de qualquer motoclube do pais



Para os apaixonados por motocicletas, o Porks Samambaia vai promover um evento inédito: a Quinta do Motoclube, com descontos exclusivos para participantes de qualquer motoclube do país.

Chope a R$5,00

Na parte de bebidas, a casa vai comercializar chope Pilsen (300ml) por apenas R$ 5 e chope IPA (300ml) a R$ 10. No cardápio, sanduíches, porções e petiscos à base de porco com 25% de desconto, entre eles o Porks Bacon Burger, preparado com burger de costelinha de porco, creme de cheddar e tiras de bacon crocante; e o Bei com Melado, tiras de bacon crocante cobertas por melado de cana de açúcar.

Tiras de bacon para matar a fome e/ou servir de petiscos para os motociclistas

Para participar da promoção é bem fácil. Basta fazer o pedido no caixa, apresentar a camiseta ou colete do seu motoclube e aproveitar a promoção. O evento é exclusivo na unidade Samambaia, durante todo o horário de funcionamento da loja.

O Porks Samambaia

O Porks Samambaia está localizado na QN 206 – CJ C – LT 01. Mais informações no Instagram oficial da unidade (@porks_samambaiadf).