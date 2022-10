Chevrolet anunciada pela primeira vez como patrocinadora do ‘Big Brother Brasil’

Em momento histórico no Brasil, marca se prepara para ações com entretenimento, inovação e diversão ao longo da 23ª edição do programa

A 23ª edição do ‘Big Brother Brasil’ está prevista para iniciar no dia 16 de janeiro próximo e a Chevrolet será, pela primeira vez, patrocinadora do evento.

A marca estará presente com diversas ativações ao longo de toda edição, incluindo nos momentos mais cruciais do jogo, como as eletrizantes provas do líder.

A novidade é anunciada num momento em que a Chevrolet prepara grandes novidades para 2023 em diversos segmentos do mercado automotivo. A principal é o lançamento da Nova Montana, a futura picape médio-compacta da marca que trará um novo conceito para a categoria e que será produzida no país.

Também estão previstos outros dois lançamentos no segmento de picapes, incluindo uma nova versão da consagrada S10 e a chegada da Silverado, picape americana de grande porte que deve se consagrar como a mais sofisticada e tecnológica do mercado.

Para ampliar seu portfólio de carros elétricos na região, a Chevrolet também já anunciou que em 2023 trará novos modelos 100% elétricos, como o Blazer EV e o Equinox EV. A General Motors, detentora da marca, tem o compromisso de liderar a eletrificação da mobilidade na América do Sul e no mundo, com a mais completa linha de veículos zero emissão. Para isso, está investindo globalmente USD 35 bilhões no desenvolvimento de 30 elétricos e autônomos até 2025.

“Estamos muito felizes de anunciar nossa primeira participação no BBB, um dos reality shows mais famosos do país, num momento tão especial para a marca. Essa participação amplia nossa interlocução e troca com os nossos consumidores. Aproveitaremos a dimensão do programa para reforçar nossos atributos, apresentar novidades, além de trazer muito entretenimento e diversão aos brasileiros”, afirma Chris Rego, diretora executiva de Marketing da GM América do Sul.

A participação no ‘BBB23’ ainda será uma oportunidade de manter a Chevrolet conectada com os assuntos do momento por meio de uma estratégia multiplataformas. Consolidado como um dos programas com maior audiência da televisão brasileira, o BBB extrapola o canal tradicional de TV, permanecendo ao vivo no streaming e migrando para as redes sociais, sendo um dos maiores geradores de conversa e interações na mídia.