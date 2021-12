Chega de treta! Xand Avião e Solange Almeida selam a paz em Farofa Da Gkay

Após saída conturbada de Solange da banda Aviões do Forró, com diversas acusações, os ex parceiros de banda cantaram juntos

A “Farofa da Gkay” inegavelmente está dando o que falar, mas dessa vez o assunto não serão os casais que estão sendo formados no evento, mas sim uma reconciliação entre Solange Almeida e Xand Avião.



Os ex parceiros da banda Aviões do Forró, que estavam há anos sem se falar após a saída da cantora, se abraçaram e estavam visivelmente muito emocionados no palco. Xand quem a chamou ao palco e relembraram sucessos da época que cantavam juntos levando a plateia ao delírio e a aniversariante, Gkay também — que chorava copiosamente.

A esposa de Xand, Isabele Temóteo, que era dançarina da banda, também subiu ao palco extremamente emocionada e chorando abraçou Solange demonstrando afeto imenso. Nas redes sociais, ambos se pronunciaram com muito carinho.

Será que teremos uma turnê deles juntos? Será que agora a amizade voltará? É o que aguardaremos, porque poder para isso a Farofa da Gkay tem…

Para quem não se lembra, em 2017, Solange Almeida anunciou sua saída do Aviões do Forró, logo após o Carnaval, após 14 anos como vocalista da banda. Na época, ninguém entendeu o motivo da saída e até, inclusive, foi acusada de ingrata. Mas a cantora quebrou o silêncio e contou que estava processando os empresários da banda, pois recebia apenas 30% do cachê, enquanto todos os empresários ganhavam mais do que ela, inclusive Xand. E ainda disse na época que estava cansada de ser “saco de pancada”.