Chefs Na Rua explora sabores e histórias da culinária no mundo

Programa estreia dia 14 de julho, exclusivamente no canal Travel Box Brazil

A segunda temporada do programa Chefs na Rua estreia dia 14 de julho, às 22h, no canal Travel Box Brazil e traz mais uma vez o apresentador Maurício Schuartz nos quatro cantos do mundo explorando os sabores e as histórias das mais diversas comidas de rua.

África, São Paulo e Marraquexe constam no roteiro da viagem do apresentador

Com 13 episódios, essa nova temporada explora a gastronomia popular nos endereços mais queridos dos turistas, em destinos que vão de Los Angeles à Marraquexe, sem esquecer das visitas por cidades brasileiras, canadenses e mexicanas. Além de afagar o paladar, Schuartz mergulha nas histórias das personagens que mantêm vivas as tradições e receitas que experimentam.

A jornada tem início em Nova Iorque, famosa pela variedade de ofertas em suas calçadas, o que reflete a vocação cosmopolita e miscigenada da maior cidade americana. Nos Estados Unidos, ele passa ainda por Los Angeles, Miami – onde conhece o sanduíche multicultural do chef Robyn Almodovar -, New Jersey – onde se aventura dirigindo o food truck do famoso Ms Cheezious -, São Francisco – cidade em que prova pratos típicos do Afeganistão, Birmânia e Filipinas -, e Filadélfia, onde conhece a gastronomia inspirada pela imigração alemã da região, e o trabalho de um brasileiro que encantou a cidade com seus sabores tupiniquins.

África, São Paulo e Marraquexe constam no roteiro da viagem do apresentador. Os passeios nos levam a lugares inusitados, onde Schuartz se delicia com pratos típicos das regiões, como os tradicionais couscous, o churrasco de carne de cordeiro, além de chás e doces típicos, sem falar no famoso pastel de feira paulistano.

Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o Travel Box Brazil pode ser acessado também – em formato linear – através da plataforma de streaming Box Brazil Play, dedicada exclusivamente ao conteúdo nacional.

Chefs na Rua tem reprises transmitidas terças-feiras, às 19h30, quartas-feiras, às 17h e sábados, às 16h. A temporada possui 13 episódios, com duração de 23 minutos cada e classificação livre.

por Ariston Sal Junior