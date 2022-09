Chaline Grazik, vidente oficial das estrelas, acerta previsão do dia e horário da morte de rainha Elizabeth

A icônica rainha Elizabeth 2° morre na Escócia aos 96 anos acompanhada por familiares

Chaline Grazik não erra uma. Hoje (8), a vidente oficial das estrelas, falou sobre o encerramento de um ciclo em uma publicação em sua conta oficial do instagram. Em seu perfil nessa rede social, que acumula mais de 700 mil seguidores, a vidente escreveu em legenda: “A noite vem e com elas os olhos se fecham… e não se ouve mais vozes… e vem a escolha de uma roupa clara com lindos adereços para que a despedida seja digna de uma rainha. Muitas pessoas de preto que cantam e desarmam bandeiras”.

Morte de Rainha Elizabeth 2° é prevista por vidente dos famosos

Em outra publicação seguinte, a vidente compartilhou uma foto de Rainha Elizabeth e escreveu: “Gente, senti meus olhos pesados! E o espiritual dela veio me dizer: estou indo!”. A mensagem veio seguida de vários emojis com expressão de choro. Mas o que mais deixava a vidente instigada era o número 18 que aparecia muito forte para ela.

Chaline aproveitou ainda a ocasião para rebater quem não acredita em seu trabalho e suas previsões

A resposta veio assim que, infelizmente, a morte da rainha foi confirmada. O número 18 tão citado pela vidente, se referia ao horário da morte de Elizabeth. “Gente, meu Deus. Até eu estou em choque”, escreveu Chaline em publicação seguinte. Os comentários em suas redes sociais não pararam desde então. “Você acertou, Chai”, disse uma seguidora. “Confirmaram a morte dela às 18h da Inglaterra”, falou outra. Chaline aproveitou ainda a ocasião para rebater quem não acredita em seu trabalho e suas previsões. “Alguém pra duvidar da cigana ainda? Poxa”, declarou.