CEO da CVC realiza palestra no Fórum Gramado de Estudos Turísticos em agosto

Leonel Andrade busca inspirar os participantes do evento trazendo conceitos relacionados à criatividade e boas escolhas

“Atitudes e escolhas que definem sua sorte” é o tema da palestra de Leonel Andrade, CEO da CVC Corp, o maior grupo de viagens das Américas, na terceira edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos. Com sólida experiência em gestão de organizações nacionais e multinacionais e eleito duas vezes consecutivas o melhor CEO de Serviços Financeiros da América Latina, o executivo visa inspirar a conexão entre a criatividade e as boas escolhas na busca de excelentes resultados.

Leonel Andrade busca inspirar os participantes do evento trazendo conceitos relacionados à criatividade e boas escolhas

Segundo Leonel, “nós temos o poder de escolher a vida que queremos, os caminhos que traçamos, os rumos que tomamos. Mas, cada atitude é uma escolha que reflete na nossa realidade. Por isso, precisamos decidir bem sobre aquilo que vai prevalecer na nossa história”.

Cabe destacar que “A criatividade conectada ao turismo” é o tema da terceira edição do evento, que acontece nos dias 17 e 18 de agosto, no Centro de Eventos da Expogramado. As inscrições já estão abertas no site do evento e as 100 primeiras garantem um ingresso para o 50° Festival de Cinema de Gramado, que acontece paralelamente ao evento.

“Atitudes e escolhas que definem sua sorte” é o tema da palestra de Leonel Andrade, CEO da CVC Corp

O III Fórum Gramado de Estudos Turísticos é uma realização do SindTur Serra Gaúcha e conta com patrocínio do Sicredi Pioneira e apoio da Construarte, Gramadotur, Sebrae e Expogramado. A Agência Oficial é a CVC Corp/Turistur.

Para mais informações, inscrições e programação completa, clique aqui.