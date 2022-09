CEO da CalcLab, Karla Lacerda, vence a premiação ‘Mulheres Inovadoras’

Empreendedora conquista 1º lugar pelo desenvolvimento do software que facilita e agiliza a interpretação de exames laboratoriais

A nutricionista e CEO da CalcLab – software que facilita e agiliza a interpretação de exames laboratoriais, Karla Lacerda classificou-se em 1º lugar na região Centro-Oeste, na edição 2022 do Programa Mulheres Inovadoras, uma iniciativa da Finep e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O propósito da premiação é estimular startups lideradas por mulheres, de forma a contribuir para o aumento da representatividade feminina no cenário empreendedor nacional.

“Os 60 dias de processo trouxeram uma experiência gratificante. O programa reuniu grandes empresárias, palestrantes de excelência e exigiu de todos nós muita dedicação. A banca examinadora foi sem igual, as ideias inovadoras nos moveram para esse momento de alegria. Estamos orgulhosos de ter essa chancela na CalcLab”, comenta Karla.

“Concorremos com 319 startups e passamos por três fases até a classificação final”, diz a empreendedora, que ainda considera a premiação como um marco na vida e carreira: “Pretendo investir em mais tecnologia aliada à saúde para o bem-estar dos brasileiros. Essa é minha grande missão de vida”.

Ao ter como pilares a inovação e a ciência, Karla e o professor, nutricionista, farmacêutico bioquímico e estudioso da mecânica de resultados laboratoriais, Gabriel de Carvalho, criaram uma tecnologia para interpretar os exames laboratoriais em poucos minutos e facilitar o diagnóstico para o profissional de saúde.

O software toma como base cerca de 400 regras de interpretação de diagnósticos laboratoriais que aplicam cálculos e conversões de unidades para identificar, por meio de exames de sangue e urina. Ao aplicar cálculos, inter-relacionando dados do exame e convertendo unidades, o software extrair os valores ideais dos parâmetros dos exames, ao invés de valores de referência. Por conta de seu motor agnóstico, permite o processamento de mais de 800 laboratórios nacionais e estrangeiros.

Karla conta que as pesquisas desenvolvidas durante os 20 anos dedicados ao estudo de Nutrição de Gabriel de Carvalho foram aplicadas no software. “O CalcLab faz em 20 segundos, o cálculos que o profissional de saúde precisaria de 30 minutos para chegar a um diagnóstico apurado”, diz Karla.

Programa

O edital do Mulheres Inovadoras oferece recursos financeiros para apoio a startups inovadoras, de setores estratégicos e prioritários. As startups, que passam pelo processo de seleção, receberão aporte de até R$1,5 milhão de recursos da Finep. Sendo assim, por sua colocação na premiação, a CalcLab receberá o aporte de R$120 mil para acelerar seu negócio.