Centauro inaugura academia gratuita na Lagoa Rodrigo de Freitas e vai atender 3 mil pessoas por mês

De agosto a novembro, iniciativa em parceria com a plataforma wellness Mude promoverá mais de 150 aulas

A Centauro lança, a partir do dia 6 de agosto, a Arena Centauro Lagoa, uma academia com atividades ao ar livre 100% gratuitas, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro.

O espaço em parceria com a Mude, ecossistema de bem-estar e saúde, e apoio da Oxer, marca própria da rede esportiva, está localizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, próximo às quadras de tênis, e contará com aulas de muay thai, HIIT (Treino Intervalado de Alta Intensidade), yoga, mat pilates, corrida e cross dance (Treino de alta intensidade com dança), além de equipamentos de musculação.

Gustavo Milo, diretor de marketing da Centauro

“Promovermos uma iniciativa como essa num dos lugares mais emblemáticos do Rio de Janeiro, levando esporte, bem-estar e lazer para as pessoas de forma gratuita, impactando o âmbito social, é um dos nossos propósitos. E fazer tudo isso, contando com parcerias que têm a mesma sinergia que nós, incentivando movimento e vida ativa, é ainda mais enriquecedor. Estamos onde o esporte está e queremos fazer parte, cada vez mais, da jornada esportiva de cada um”, diz Gustavo Milo, diretor de marketing da Centauro.

Espaço está localizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, próximo às quadras de tênis

“Praticar esportes ao ar livre traz incontáveis benefícios para rotina das pessoas, traz sensação de liberdade, ideal para quem não curte locais fechados, sem contar a importância que é aproveitar um espaço de tanta beleza do Rio de Janeiro com atividades gratuitas ”, declara Marcus Moraes, CEO da Mude.

Ao longo de quatro meses (agosto a novembro), o projeto funcionará durante oito horas por dia, divididas em dois turnos de três horas, de 06h30 até 10h30 e de 17h até 21h. No total, por mês, serão realizadas 72 aulas de trinta minutos de musculação e 24 aulas especiais e exclusivas, todas com naming rights Centauro, de 60 minutos.

Aulas de muay thai, HIIT (Treino Intervalado de Alta Intensidade), yoga, mat pilates, corrida e cross dance serão ofertadas gratuitamente

SERVIÇO

Arena Centauro Lagoa

Endereço: Av. Borges de Medeiros, oposto ao número 701 – Lagoa, Rio de

Janeiro, RJ (próximo às quadras de tênis)

Horário: 06h30 às 10h30 e 17h às 21h

Entrada: gratuita, com necessidade de agendamento prévio

Inscrição: Link https://onelink.to/appmude