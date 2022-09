Celebridades brasileiras brilham no desfile da Balmain em Paris﻿

Famosos marcaram presença na terceira edição do festival de música da marca

A noite da quarta passada (28) ferveu em Paris com o desfile primavera-verão 2023 da Balmain. O evento reuniu um poderoso grupo de celebridades brasileiras.

A apresentação, realizada em meio a um festival de música, teve direito até a participação especial de Cher na passarela.

Entre os brasileiros presentes, todos a bordo de looks Balmain, estavam Neymar, Gabriel Medina, Sabrina Sato, Thelma Assis, Juliana Paes, Sheron Menezzes, Rafa Kalimann, Silvia Braz, João Guilherme.

Esta é a terceira vez que a Balmain apresenta seu desfile com um festival dedicado à música. A coleção desfilada hoje desembarca no Shopping Cidade Jardim e no Shops Jardins, em São Paulo, assim como no CJ Fashion, com entrega para todo o Brasil, em março do ano que vem.

Fotos Leo Faria e Iude Richele