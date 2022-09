Cauê Matsumoto é referência em imóveis de alto padrão no Litoral Norte de São Paulo

Além de oferecer atendimento personalizado ao comprador e/ou vendedor, o especialista em mercado imobiliário também divulga vídeos imersivos no YouTube, detalhando as moradias à venda

Natural de Juquiá, uma pequena cidade do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, Cauê Matsumoto é referência em gestão, qualificação e mercado de imóveis de alto padrão em Ubatuba, no Litoral Norte. Antes de se tornar Real Estate Broker, porém, ele fez carreira no futebol profissional, atuando em diversos estados do Brasil e em outros países, como Alemanha, Dubai, Rússia, Croácia e Bósnia.

Sua carreira iniciou no ramo do futebol profissional, que possibilitou o intercâmbio de experiências em outros países e a sua formação acadêmica em Administração

“Foi o futebol que possibilitou me formar com uma bolsa integral na universidade, e foi o que me fez entender a realidade da vida. Graças a ele, pude vivenciar diversas experiências. Mas, muito além do que parece ser o sucesso, o futebol me ensinou a crescer, me fez entender a diferença entre as pessoas, histórias, culturas, e principalmente a competitividade do mercado que, independentemente da área de atuação, vai sempre te cobrar muito empenho e dedicação”, conta Cauê, formado em Administração de Empresas.

“A expectativa para 2023 é a melhor possível, uma vez que o mercado segue em alta”, declara Cauê

Após muitas aventuras, diversas experiências, algumas lesões, e muitos amigos, o futebol precisou ser posto de lado, e deixou de ser o seu objetivo principal. “Com o encerramento da carreira de jogador, comecei a procurar dentro de todas as habilidades e influências dentro de mim, um novo caminho para seguir, e desde então passei a trabalhar minhas habilidades interpessoais e expandir meu contato além do mundo da bola, momento onde encontrei nos estudos, uma nova forma de explorar minhas qualidades e evoluir pessoal e profissionalmente”.

Morando em Ubatuba desde 2017, local onde conheceu sua esposa, a chave para todo esse conhecimento adquirido passou a caminhar para resultados práticos. Foi então que Matsumoto decidiu tirar o CRECI, além de fazer outras formações, como a de coach, participando também de eventos e mentorias com foco no mercado imobiliário e marketing digital. Porém, foi em 2020 que decidiu realmente entender melhor o mercado imobiliário.

Cauê Matsumoto é referência em gestão, qualificação e mercado de imóveis de alto padrão em Ubatuba, no Litoral Norte

“Depois de aprender muito e me fascinar com as possibilidades, identifiquei no mercado de luxo e alto padrão o nicho no qual eu poderia fazer a diferença. Desde então, venho buscando me destacar cada vez mais como um especialista através de muito trabalho, intensidade e dedicação e criando, assim, uma rede cada vez maior de relacionamentos, da qual tenho muito orgulho, e hoje posso dizer que conseguimos atender clientes no Brasil inteiro e até mesmo alguns países, através de parcerias com esses relacionamentos criados”, divide Cauê.

Em 2021, começou então a atuar como corretor de imóveis, momento no qual abriu sua empresa, a Cauê Matsumoto Imóveis, que atua no segmento de alto padrão e luxo, por enxergar uma lacuna de profissionais especialistas no segmento em sua região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Além do posicionamento, buscamos um atendimento personalizado que visa assessorar o comprador e/ou vendedor”, conta Matsumoto

“Além do posicionamento, buscamos nos diferenciar principalmente com um atendimento personalizado que visa assessorar e resolver todo e qualquer dor/obstáculo que o comprador e/ou vendedor possam vir a encontrar durante todo o processo e com a produção audiovisual de um material de excelência, buscando passar a melhor e mais detalhada experiência possível em um vídeo totalmente imersivo para nossos clientes”, diz Matsumoto, que divulga vídeos dos imóveis em seu canal no YouTube.

Cauê explica que o mercado imobiliário continua muito aquecido, mesmo com a crise sanitária e econômica vivenciada nos períodos mais críticos da pandemia, e que vem ganhando força após a concretização do teletrabalho/ home office, sendo uma das mais antigas e consolidadas formas de investimento financeiro. “E as casas de alto padrão e luxo ganharam ainda mais força em todo o país. E isso inclui nossa área de atuação, que é o Litoral Norte de SP”.

Para o futuro, Matsumoto enxerga horizontes positivos. “A expectativa para 2023 é a melhor possível, uma vez que o mercado segue em alta. As perspectivas para o ramo imobiliário são as melhores possíveis, e o potencial que temos aqui é enorme, principalmente se você busca por qualidade de vida e a exuberância e privilégio de viver em meio a um paraíso natural e que vêm crescendo e se desenvolvendo dia a dia”, finaliza.