Catolicismo e a maçonaria: vídeo de Bolsonaro em reunião maçônica que viralizou nas redes, reacende polêmica entre os cristãos

O vídeo que está em alta nas redes sociais divide opiniões e supostamente foi gravado quando o atual presidente ainda era deputado federal

Quando fala-se sobre maçonaria, para o senso comum ainda fica no ar uma sensação de mistério. Por se tratar de uma sociedade discreta, os estereótipos e especulações acabam se sobressaindo. Por sociedade discreta, quer se dizer que as ações são totalmente reservadas para aqueles que participam. É justamente por isso que o vídeo do candidato à reeleição Jair Bolsonaro em uma reunião maçônica rendeu tantos comentários redes sociais. Afinal, boa parte dos eleitores e apoiadores do atual presidente são cristãos. Entre os questionamentos levantados na web, um vem chamando bastante atenção: Por que o catolicismo condena fiéis que frequentam a maçonaria?

Comentários nas redes sociais questionam a relação do cristianismo e a maçonaria

Da parte da maçonaria não há nenhuma condenação em relação a isso. A Maçonaria não é considerada uma religião, mas a ordem possui uma ligação com a religiosidade e espiritualidade. Seus membros acreditam na existência de uma força superior que rege o universo. Para os maçons essa força é chamada de “Grande Arquiteto do Universo”. Os maçons crêem que todo homem é livre e possui bons costumes. Suas únicas exigências são que o candidato possua um espírito filantrópico e de buscar sempre a perfeição. Para algumas pessoas,cristãs ou não, a maçonaria está relacionada com o satanismo ou outros grupos misteriosos como os lluminati. Apesar disso, essa relação não é clara e não há provas concretas que comprovem essa associação.

Por sua vez, de fato há uma restrição por parte do catolicismo. A Igreja Católica não aceita que os seus fiéis sejam da maçonaria e historicamente já se opôs radicalmente a esta sociedade secreta, devido aos princípios anticristãos maçônicos, em especial os deístas, libertários e humanistas ou iluministas.

Não há confirmação da data do vídeo, apenas uma especulação que ele foi gravado enquanto o presidente era deputado federal

Na rede social Twitter, os comentários não param de chegar até mesmo por parte dos verificados. O ator e apresentador Erick Krominski escreveu: “Por que a igreja católica condena fiéis que frequentam a maçonaria? (dúvida real)”. Em resposta, Ricardo Feltrin escreveu: “A igreja católica condena todo mundo. Pelo menos hoje não queima mais na estaca”.

Ainda na mesma rede social um usuário comentou “De onde você tirou que maçonaria é coisa ruim?”, questionou. “A maçonaria é literalmente uma seita criada pra combater a igreja católica (antes do protestantismo). É estritamente proibido para a igreja, tanto romana, quando protestante, fazer parte da sociedade maçônica”, respondeu outro usuário..

No vídeo em questão, não há indicações do período que aconteceu, mas em uma de suas falas, o presidente dá indícios de que ainda estava no cargo de deputado federal. “Não estou como candidato a nada. Há dois anos e meio, resolvi andar pelo Brasil. Resolvi sair da zona de conforto que é o contato parlamentar, que é quase como estar no paraíso, para quem não tem responsabilidade”, disse.