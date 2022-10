Cássia Kis tem posicionamento homofóbico e decepciona Xuxa Meneghel

Até mesmo a Rainha dos Baixinhos se posicionou contra a fala da atriz



Após se afirmar como conservadora, a atriz, Cássia Kis, decepcionou os fãs, nesta semana. Em entrevista com Leda Nagle, ela afirmou que há uma tentativa de destruição da família, e que “homem com homem não dá filho”.

Em bate-papo com Leda Nagle, Cássia Kis afirmou que se preocupa com o futuro da família, pois há uma tentativa de destruição das famílias, inclusive nas escolas. Ela apontou ainda que “ideologia de gênero” seria a responsável por isso.

Mais adiante na entrevista, Cássia relata que homem com homem e mulher com mulher “não dá filho”, fazendo alusão às famílias homoafetivas. “Se você tem um casal gay é uma coisa, quando eles querem adotar criança. Mas, e quando não tiver mais? Afinal, ainda é gerado dentro do útero de uma mulher, e aí você precisa de um óvulo e um espermatozoide”, enfatizou.

A fala desagradou até mesmo a Rainha dos Baixinhos que usou as redes sociais para enfatizar o seu posicionamento. Para Xuxa, foi uma decepção a fala de Cássia. A loira afirmou ainda que “enquanto existir mundo haverá filhos para serem adotados, pois numa relação de homem e mulher nem sempre uma gravidez é desejada, e tenha certeza que pais adotivos (não importa o gênero) darão amor que estas crianças vão precisar, pra que se tornem no mínimo pessoas amadas, sem preconceitos e discriminação”.

Conforme um levantamento realizado pela Imperial College London realizado ainda no último ano, o Brasil possuía cerca de 280 mil menores de idade órfãs devido ao coronavírus. O dado faz referência a perda de ambos os responsáveis, quando ela é unilateral o número cai para 168 mil.